Concerts i tallers per donar la benvinguda al bon temps a Viladecavalls

La música marcarà el canvi d’estació a Viladecavalls. Entre avui i divendres, l’Escola Municipal de Música Pau Casals celebra una nova edició de la Festa de la Primavera, una proposta que inclou concerts, contes musicats, tastets d’instruments i activitats participatives pensades per a infants, joves i famílies.
El programa es desplegarà principalment a les instal·lacions de l’escola i també a la plaça de la Masia de Can Turu, amb la voluntat de convertir l’arribada del bon temps en una celebració compartida al voltant de la música. L’objectiu és acostar la pràctica musical a la ciutadania i reforçar la música com a eina de formació, expressió i cohesió comunitària.
La programació arrenca aquest dimarts a la tarda a l’auditori del centre amb una proposta pensada especialment per als més petits: un conte musicat, un tastet d’instruments i un concert de conjunts de l’escola. La iniciativa vol introduir els infants en el món de la música a través de la descoberta, el joc i la participació.
Les activitats continuaran dimecres, amb noves sessions infantils i amb una mostra musical de l’escola. Durant la tarda passaran per l’escenari diverses formacions del centre, entre les quals hi haurà la coral, el Conjunt de Pianos, el Conjunt de Guitarres, el PreEnsemble, la Jazz Ensemble i altres agrupacions d’alumnes.
La festa es clourà el 20 de març amb la segona edició de la Primavera Jove, que es traslladarà a la plaça de la Masia de Can Turu. La tarda inclourà actuacions de participants inscrits, la participació de formacions vinculades a l’escola, propostes de música jove i una Combo Jam oberta amb el professorat i amb tothom qui vulgui tocar.