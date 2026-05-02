Es reprenen les classes d’educació viària a Castellbisbal

Després de cinc anys, la Policia Local de Castellbisbal ha reactivat la campanya d’educació viària als centres educatius del municipi amb l’objectiu de conscienciar els infants i adolescents sobre les situacions de risc i fer accions preventives per promoure la mobilitat segura.\r\n\r\nSegons informa l’Ajuntament de Castellbisbal, totes les classes les imparteixen agents de la Policia Local i són de caràcter pràctic i participatiu, amb continguts adaptats a les necessitats de cada etapa educativa.\r\n\r\nD’aquesta manera, amb els més petits s’aborden temes com els senyals de trànsit i l’ús segur de les bicicletes i als més grans se’ls ensenya la normativa dels patinets elèctrics i se’ls alerta sobre les afectacions de l’alcohol i les drogues en la conducció.\r\n\r\nL’alcaldessa, Maria Dolors Conde, posa en valor la importància de tornar a impulsar l’educació viària a les escoles: “Reprendre aquestes sessions és una aposta clara per la seguretat i el benestar dels nostres infants i joves”. Així mateix, Conde ha recordat que la mobilitat està canviant i “és essencial que l’alumnat disposi d’eines per interpretar l’entorn, evitar situacions de risc i moure’s amb responsabilitat”.\r\n