Detecten dos nous casos de pesta porcina a Sant Cugat

El Departament d’Agricultura ha confirmat 13 nous casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars, tots dins la zona d’alt risc, que eleven el total acumulat fins als 297. Dos d’aquests positius han estat a Sant Cugat del Vallès. Segons ha informat en un comunicat, aquesta setmana s’han analitzat 448 mostres, amb una taxa de positius del 2,91%. En paral·lel, el dispositiu de control ha superat els 4.500 senglars capturats dins la zona infectada des de l’inici del brot al novembre.
El Govern manté desplegat un operatiu amb més de 2.500 efectius i ha reforçat els mecanismes de vigilància i captura per contenir l’expansió de la malaltia en una vintena de municipis de l’entorn metropolità. A més dels dos de Sant Cugat, els nous casos positius s’han detectat també al Papiol (8), Sant Feliu de Llobregat (2) i Barcelona (1). Des de la detecció del primer positiu, s’han analitzat 4.478 senglars, dels quals 4.181 han donat negatiu.
Actualment, la zona d’alt risc inclou una vintena de municipis de l’entorn metropolità, especialment al Vallès i el Baix Llobregat, així com els accessos al parc natural de Collserola. Pel que fa al dispositiu d’erradicació, aquesta setmana ha comptat amb 2.573 efectius, repartits entre equips d’intervenció —Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, GEPIF, Tragsa o unitats canines i de drons— i cossos d’ordre. Per intensificar el control de la població de senglars, s’han instal·lat 26 trampes i 34 sistemes de captura col·lectiva (pig brig), a més de 320 quilòmetres de tancaments per evitar el moviment dels animals dins i fora de les zones restringides. En paral·lel, Agricultura ha activat un encàrrec d’emergència de 7 milions d’euros a l’empresa pública Tragsa per reforçar el dispositiu. Aquesta setmana ja s’han incorporat 40 nous efectius —amb la previsió d’arribar fins als 170—, així com una cinquantena de vehicles, trampes i mitjans tecnològics. A la zona de baix risc, aquest cap de setmana s’han dut a terme vuit batudes amb la participació de 112 caçadors i 128 gossos. Fora de la zona infectada, les captures de senglars es mantenen en 26.587 des de l’1 de gener, ja que durant els mesos d’abril i maig no es duen a terme batudes. Per reforçar el control de la població, el Govern ha aprovat ampliar el període hàbil de caça.