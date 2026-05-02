Els Agents Rurals activen quatre binomis canins més per fer front a la PPA

La Generalitat ha fet públic aquest dissabte que el cos d'Agents Rurals comptarà amb el suport de quatre binomis canins més per frenar la propagació del virus de la pesta porcina africana (PPA), especialment incident a la zona del Vallès Occidental i el nord del Baix Llobregat. Les noves unitats, conformades per un gos ensinistrat i per un agent humà, se sumaran als tres binomis propis dels del cos dels Agents Rurals que ja estan en funcionament per dur a terme tasques de localització de cadàvers i restes biològiques dels senglars.
Aquesta mesura, diuen des de les institucions, busca reforçar aquesta secció per tal de donar resposta a l'ampliació de l'àrea d'alt risc que s'ha efectuat les darreres setmanes en trobar casos positius a localitats on no havia arribat el virus. A més, han comentat, aquestes noves zones són àrees "d'alta densitat i de difícil accés, on la detecció visual de fauna morta és especialment complexa".
En aquest sentit, la Generalitat ha argumentat l'aposta per la col·laboració entre gossos i humans perquè "permet localitzar amb gran precisió cadàvers i restes biològiques de porcs senglars, fins i tot en entorns amb visibilitat reduïda o orografia complicada". De fet, segons les dades aportades pel Govern, aquest tipus de binomis han localitzat el 90% de tots els casos positius trobats fins ara, alhora que no provoquen una dispersió descontrolada dels senglars: "Aquesta capacitat de detecció precoç i no invasiva dels binomis canins és una de les eines més eficaces per contenir la PPA, ja que facilita la retirada ràpida de possibles focus de contagi sense generar desplaçaments addicionals de senglars i contribueix a reduir el risc de transmissió del virus entre la fauna salvatge", han afirmat.