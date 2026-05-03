Quinze anys de bruixes i rituals pagans al Walpurgis de Terrassa: "Som el top 3 de les festes de la ciutat"

La rambla de Francesc Macià, al barri de Sant Pere Nord, s'ha convertit aquesta setmana en el punt de convergència de les energies, les màgies i les forces sobrenaturals que mouen el nostre món gràcies al Walpurgis de Terrassa. Aquesta festivitat pagana, que enguany compleix el seu quinzè aniversari a la ciutat, va començar dijous dia 30 d'abril i ha acabat diumenge 3 de maig, quatre dies sencers on els assistents ha pogut gaudir de paradetes amb productes artesanals, activitats relacionades amb la nigromància i música i espectacles en directe i espectacles que els han delectat i atemorit a parts iguals.
"Aquest està essent el millor Walpurgis de tots", ha assegurat al Diari de Terrassa Èric González, coordinador general de l'esdeveniment i president dels Diables de Sant Pere Nord. Segons les estimacions que han fet des de l'organització, la d'enguany ha estat l'edició amb més concurrència de persones i fins i tot han arribat a atraure públic d'altres localitats, que han vingut expressament a Terrassa per poder participar.
"Es nota que som al 15è aniversari, perquè fa goig passejar per aquí", ha destacat González, que també ha apuntat a un altre factor clau per a l'èxit d'aquesta convocatòria, què no té res a vuere amb cap encanteri ni amb cap benedicció, sinó que és resultat de la publicitat que s'ha donat a l'esdeveniment. "La campanya de comunicació que hem fet aquest any, amb el vermut del Llucià, sortir a Ràdio Flaixback, les pancartes... ens ha donat una empenta i ja es nota que això està creixent moltíssim", ha comentat. De fet, dins d'aquesta campanya de publicitat, ha explicat, s'inclou el lloguer d'una pantalla gegant a l'entrada de la ciutat de Barcelona, lloc pel qual hi passen cada dia milers de persones.
"El més important és que ja s'ha consolidat dins dels cicles d'estiu", ha insistit el coordinador, que ha afegit que "per fi, ja és una festa de ciutat i no un projecte" i que, dins de la classificació d'esdeveniments més importants de Terrassa, el Walpurgis ja ocupa una posició molt elevada. "L'any passat dèiem que estàvem al top 5 de festes de la ciutat, i ara estem al top 3", ha afirmat Èric González, només superats per la Festa Major i la Fira Modernista. En aquest sentit, el fet que el Walpurgis no s'ubiqui al barri del Centre fa que aquesta festa sigui encara més singular. "Que la Fira de les Bruixes de Terrassa no es faci només allà on està la llamborda [en record de les dones cremades acusades de bruixeria], sinó que la gent de la ciutat i de fora es traslladi a la perifèria és part del seu encant i és positiu", ha valorat González.
Créixer sense perdre l'essència
Una de les novetats d'aquesta quinzena edició del Walpurgis és l'estrena de la Guspira, el nou local dels Diables de Sant Pere Nord, com un dels pols de més importància de la festa. Allà s'han efectuat gran part de les activitats infantils programades durant la festa, però, segons ha explicat el president de la colla, també ha estat "l'epicentre de tota la creació". "De cara a setembre ja ens tornarem a reunir allà i començarem a preparar els assajos de la composició dels espectacles per a l'any que ve", ha dit.
De fet, si enguany han pogut estrenar la Guspira, l'organització de la Fira de les Bruixes mira amb ambició i ganes la inauguració del parc de la República, que hauria d'efectuar-se el setembre d'aquest 2026, per poder expandir significativament la grandària de la festa. "La intenció és ampliar, potser no en el nombre de parades, perquè tampoc volem que es converteixi en una fira multisectorial, però estem pensant a convertir el parc en una zona de concerts i gastronomia amb 'foodtrucks'", ha avançat el coordinador, que ha afirmat que tampoc volen perdre "ni l'eix de Francesc Macià ni la plaça de l'1 de maig, però sí que volem desencallar una mica l'espai".
És a dir, el repte que encaren és el de dotar d'un espai més gran i de novetats al públic sense que això suposi perdre l'essència amb la qual va néixer el Walpurgis. "Agraeixo que hi hagi espais com aquest perquè ens dona visibilitat, i que es manifesti d'aquesta manera, que es faci a través de la cultura 'pop', a través de l'espectacle, és molt gratificant per a mi", ha opinat l'Eva, tarotista i una de les paradistes de la fira. Ella també ha notat el creixement en l'interès per la fira i pels productes i serveis que s'hi ofereixen, com la lectura de cartes que proporciona ella a la seva carpa d'Una Mirada Tarot. "Fa quatre o cinc anys que vinc a aquesta fira i cada vegada hi ha més gent, veig més implicació i cada vegada veig que s'obren més portes", ha afirmat la tarotista, que ha valorat positivament que també s'organitzin xerrades més tècniques de temàtiques relacionades amb la màgia, l'ocultisme i les energies.