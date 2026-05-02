Injecció per aparcaments i refugis climàtics

El ple municipal va aprovar dijous una modificació pressupostària que permetrà reassignar prop de 800.000 euros provinents del romanent de les obres de millora de l’estadi municipal de futbol del 25 de Setembre a diversos projectes prioritaris de Rubí. Un excedent que ha estat possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona. La proposta va tirar endavant amb el suport de l’equip de govern, així com de Vox, el PP, Veïns per Rubí i l’AUP. ERC es va abstenir.
Els recursos es destinaran a actuacions diverses, entre les quals destaquen l’adequació d’aparcaments soterrats, amb una partida de 300.000 euros; la creació de refugis climàtics, amb 200.000 euros, incloent-hi el projecte previst a la plaça de Josep Tarradellas; i la millora del Parc Ibèric, amb una inversió de 100.000 euros. També es preveuen 75.000 euros per a actuacions a la zona de Can Rosés-Zona Nord, 64.000 euros per al Servei de Planejament i 50.000 euros per al manteniment d’aparcaments en superfície.
A més, la modificació inclou altres actuacions com la connexió per a vianants entre Can Rosés i la Zona Nord, l’estudi d’inundabilitat dels torrents de Rubí i dues modificacions de planejament: una per ampliar el CAP Sant Genís i una altra per canviar l’ús dels terrenys previstos inicialment per als nous jutjats, que es destinaran a ús esportiu per acollir noves instal·lacions de l’Hoquei Club Rubí Cent Patins.
Més mesures
En la mateixa sessió, el ple també va aprovar una altra modificació pressupostària de 60.000 euros destinada a la societat Font del Ferro per iniciar els tràmits previs a la creació d’un garden center, amb l’única abstenció del PP.