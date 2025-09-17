Declaren els docents denunciats per l’exdirectora d’un institut a Rubí

Docents de l’Institut Duc de Montblanc de Rubí a qui l’exdirectora del centre va denunciar per injúries, calúmnies i coacció denuncien que se’ls persegueix i se’ls criminalitza per la seva tasca sindical. Es tracta de cinc membres de l’Intersindical, la CGT i COS, quatre dels quals han declarat aquest dimecres en qualitat d’investigats als jutjats de la localitat després de denunciar certes pràctiques que asseguren que la llavors responsable del centre duia a terme. Afegeixen que generava un mal entorn laboral, que ara que ja no hi és ha desaparegut. És previst que dijous declari el cinquè investigat. Una trentena de persones els han acompanyat a les portes del jutjat.
La situació es remunta a febrer de 2024, quan diversos sindicats van denunciar públicament que la llavors directora de l’Institut Duc de Montblanc de Rubí havia instaurat un lideratge “poc democràtic” i poc dialogant. Asseguraven que la seva actitud comportava “coaccions” a docents que han expressat discrepàncies amb la seva gestió.
Per això, van reclamar al Departament d’Educació que la destituís, si ella abans no dimitia. Segons la CGT, l’Intersindical i la COS, la dona tenia el suport de la inspecció i havia instaurat un estil de lideratge “que minava la democràcia interna i inhibia el diàleg” amb el professorat. Ja en el seu moment, la inspecció educativa va assegurar que estava fent seguiment del conflicte.
Tres mesos més tard, al maig, la directora anunciava la seva dimissió amb data efectiva a final de curs per la pressió rebuda. No obstant això, no es va quedar de braços plegats i va dur la situació a la justícia, amb una denúncia directa a aquells representants sindicals que l’havien assenyalat directament, i que els ha dut a declarar aquest dimecres davant d’un jutge a Rubí.
Aquest dimecres han passat pels jutjats de Rubí quatre dels cinc docents que l’exdirectora va denunciar. Una trentena de persones els han donat suport.
A l’interior dels jutjats, els investigats només han contestat a preguntes de les seves advocades, d’Irídia i Alerta Solidària. En aquest sentit, els sindicats consideren que l’acusació constitueix un atac directe a la defensa de la feina que fan els sindicats i parlen obertament d’una “dretanització cada cop més acusada dins de la judicatura de l’estat espanyol”, segons el secretari general de l’Intersindical, Sergi Perelló.
“Aquesta denúncia per injúries, calúmnies i coacció estableix un precedent molt fosc davant dels drets fonamentals, i per això estem completament indignats i bastant enfadats amb la situació”, ha afegit el secretari d’acció jurídica de la federació d’Ensenyament de la CGT, Adrià Puig.
Amb tot, els sindicats han assegurat que des de la sortida de l’exdirectora l’institut funciona millor.