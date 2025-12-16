Dispositiu conjunt contra els robatoris a Viladecavalls

Viladecavalls desplega aquests dies un contundent dispositiu policial conjunt entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de reforçar la prevenció i incrementar la presència policial al municipi. El desplegament, que ha començat aquest dilluns, respon als robatoris registrats les darreres setmanes, uns fets que des de l’Ajuntament es defineixen com a “episodis delimitats” que s'aborden amb l’activació d’aquest reforç de seguretat.
Segons informa el consistori, el desplegament inclou una presència policial més intensa, controls preventius i la continuïtat de mesures que ja estaven en funcionament al municipi. En aquest context, l’Ajuntament ha anunciat una reunió oberta amb el veïnat que tindrà lloc dijous al vespre (19 hores), en què s’explicaran les mesures que s’estan duent a terme i s’atendran les inquietuds de la ciutadania.
Des del govern municipal es fa una crida a la tranquil·litat i a la col·laboració ciutadana. Remarquen que el dispositiu s’orienta a garantir la seguretat i la convivència, i agraeixen la comprensió del veïnat davant possibles molèsties puntuals.
El dispositiu de reforç s'ha acordat en una reunió celebrada aquest dilluns entre l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, el regidor de Seguretat i Convivència Ciutadana, Pedro Nogués, l’intendent dels Mossos d’Esquadra, Marc Caparrós, i el cap de la Policia Local de Viladecavalls, José Manuel Garrote. La trobada, sol·licitada expressament per l’alcaldessa, s'ha celebrat al marge dels mecanismes habituals de coordinació entre cossos policials.