Els Mossos i la Guàrdia Civil escorcollen l'IRTA-CReSa pel brot de pesta porcina africana

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han entrat a escorcollar aquest dijous al matí les dependències del laboratori IRTA-CReSA, ubicat a Bellaterra, en el marc de la investigació de l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA). Aquesta diligència ha estat ordenada pel jutjat d’instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades secretes, segons han informat els dos cossos policials. Afegeixen que l’entrada i escorcoll a les instal·lacions s’ha dut a terme “seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d’investigació”.
Hores després, la portaveu del Govern i la consellera de Territori, Habitatge, Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha demanat “màxima prudència” en el marc de la investigació. “No hi ha cap dada o informació que permeti ni negar ni validar” la responsabilitat del Centre de Recerca en Sanitat Animal en l’expansió del virus. “No podem ni confirmar ni desmentir una qüestió que s’està investigant”, ha insistit.
La setmana passada, l’IRTA-CReSA, situat a pocs metres del lloc on es va detectar el primer cas del virus, va defensar que “no s’ha produït cap incidència susceptible d’haver afectat la bioseguretat” per les obres de construcció d’un nou edifici adjacent a l’actual.
El centre, que fa experiments amb el virus de la pesta porcina africana, afirmava llavors que els treballs d’ampliació es troben “en una fase inicial” i limitada “únicament a treballs previs de preparació del terreny i urbanització de l’entorn”. “Només s’han fet treballs preparatoris externs”, insisteixen. Per tant, el centre aclareix que no s’està actuant “ni a l’edifici de bioseguretat ni a cap de les instal·lacions operatives”.
Alt nivell d’alerta
Amb tot, en els últims dies s’han confirmat nous casos de senglars morts per la pesta porcina en aquest radi. El Ministeri d’Agricultura va sumar dimarts deu casos més de porcs morts. Amb aquests positius es confirma la presència de la malaltia en 26 animals silvestres des de l’inici del brot. Segons detallava el govern espanyol en un comunicat, s’han analitzat més de 200 cadàvers d’animals trobats al medi natural o a carreteres i vies ferroviàries de la zona infectada que han resultat negatius. “Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant a les explotacions com a les poblacions de senglars silvestres”, ressaltava el ministeri.
De moment, la vigilància en l’entorn natural continua activa en l’epicentre del brot, a sis quilòmetres de Cerdanyola.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar dimecres que “a data d’avui” no es pot concloure que l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) sigui alguna instal·lació o centre català que treballa amb aquest virus, També va explicar que hi ha cinc línies de treball per esclarir l’origen de la malaltia, que fins al moment ha registrat 26 animals morts.