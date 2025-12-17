Rubí estrena "Regala Rubí", una caixa regal que aposta pel comerç de proximitat

Coincidint amb les festes de Nadal, l’Ajuntament de Rubí, en col·laboració amb Comerç Rubí i la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa “Regala Rubí”, una iniciativa que permet regalar experiències i serveis als comerços locals de la ciutat. Es tracta d’una proposta pràctica i original que es presenta en forma de caixes regal amb import de 30 o 60 euros.
La persona que rep el regal pot triar com bescanviar-lo entre els 59 establiments adherits, que inclouen botigues de moda, farmàcies, llibreries, perruqueries, centres d’estètica, restaurants i altres serveis. Les caixes de 30 euros s’han d’utilitzar en un únic establiment, mentre que les de 60 es poden repartir entre dos comerços diferents, amb un màxim de 30 euros en cada un.
Es poden adquirir en línia a través de la plataforma regala.rubi.cat, així com en els establiments participants. Els regals es poden gaudir fins tres mesos després de la seva compra, però no es poden canviar per diners en efectiu, i la pèrdua o el no ús dins del termini no dona dret a devolució.
La primera edició de “Regala Rubí” inclou 500 caixes que es podran adquirir fins al 30 de març del 2026. Amb aquesta iniciativa, Rubí busca potenciar el comerç local i oferir una alternativa flexible i atractiva als regals tradicionals.