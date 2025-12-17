L'escola La Mirada de Sant Cugat, el primer trimestre del 2026

L’escola La Mirada de Sant Cugat ha tornat a estar en el punt de mira. Aquesta vegada, després d’unes declaracions de l’alcalde, Josep Maria Vallès, que qüestionava la construcció del centre en un moment marcat per la baixada de la natalitat.
Grups municipals de l’oposició, ERC -soci de Govern de Junts- i el col·lectiu de famílies van criticar que el batlle posés en dubte les futures instal·lacions, que han d’acollir alumnes que actualment viuen el seu dia a dia en barracons, de forma provisional.
Un dels posicionaments més rotunds va arribar a través de l’AFA de La Mirada. A través d’un comunicat a les xarxes socials, les famílies van expressar la seva profunda indignació pel discurs de Vallès als mitjans locals. “Després d’anys d’incompliments, inoperància, promeses buides i maniobres dilatòries sistemàtiques, l’alcalde ara utilitza la baixada de la natalitat com a nova excusa per justificar l’abandó definitiu d’un projecte educatiu que el seu govern ha boicotejat des del primer dia.
Aquesta és la crònica d’un sabotatge anunciat”, deien en un extens text demanant transparència.
Vallès va respondre a la publicació, assegurant que “l’escola la Mirada ja podria estar feta si el govern municipal anterior hagués buscat alternatives com vam fer nosaltres davant un procés judicialitzat. En lloc de fer-ho, es van quedar de braços plegats. Nosaltres sí que vam buscar alternatives i vam aconseguir el consens polític per buscar un nou terreny. I el procés continua endavant. No hem aturat res”, reivindicava.
En aquesta mateixa línia, el líder polític ha publicat una carta, en la qual defensa el seu compromís amb el projecte. “Vam iniciar el procés per requalificar els terrenys de La Guinardera perquè puguin acollir l’escola La Mirada com indica el cartell de l’Ajuntament que vam plantar-hi perquè tothom sàpiga que són uns terrenys reservats amb aquesta finalitat”, expressa.
El febrer o març, al ple
En la missiva, confirma el calendari previst. “Si tot va com ha d’anar, entre febrer i març portarem al ple l’aprovació provisional, i la previsió és que la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona aprovi la definitiva abans de l’estiu del 2026”, manté.
Un cop fet aquest primer pas, serà el Departament d’Educació qui, de la mà del consistori, defineixi com ha de ser l’equipament educatiu.
La comunitat educativa de La Mirada ha convocat aquest dijous, a les 13.30 hores, un dinar familiar davant el consistori, per reclamar una cuina escolar.