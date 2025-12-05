Comarca

El segon premi de la Lotería Nacional toca a Rubí

Un establiment del carrer Creu reparteix el número 59.009, premiat amb 6.003 euros per dècim

  • L’establiment que ha venut el segon premi -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de desembre de 2025 a les 08:03

El sorteig número 97/25 de la Lotería Nacional, celebrat aquest dijous 4 de desembre, ha repartit sort a Rubí. El segon premi, corresponent al número 59.009 i dotat amb 6.003 euros per dècim, s’ha venut al punt de venda 12.860, situat al carrer Creu, 1, al centre de la ciutat.

L’establiment suma així un nou premi al seu historial. El segon premi del sorteig de la Loteria Nacional d'aquest dijous ha estat venut també a altres municipis de l’Estat. El mateix número afortunat ha estat distrubuït a Valladolid, Alacant, Arrecife, Móra la Nova i València.

Pel que fa a la resta de premis del sorteig, el primer, que he recaigut en el número 86154, ha estat dotat amb 30.000 euros per dècim, mentre que el reintegrament és de 3 euros.

 

Notícies recomenades