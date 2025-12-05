El segon premi de la Lotería Nacional toca a Rubí

El sorteig número 97/25 de la Lotería Nacional, celebrat aquest dijous 4 de desembre, ha repartit sort a Rubí. El segon premi, corresponent al número 59.009 i dotat amb 6.003 euros per dècim, s’ha venut al punt de venda 12.860, situat al carrer Creu, 1, al centre de la ciutat.\r\n\r\nL’establiment suma així un nou premi al seu historial. El segon premi del sorteig de la Loteria Nacional d'aquest dijous ha estat venut també a altres municipis de l’Estat. El mateix número afortunat ha estat distrubuït a Valladolid, Alacant, Arrecife, Móra la Nova i València.\r\n\r\nPel que fa a la resta de premis del sorteig, el primer, que he recaigut en el número 86154, ha estat dotat amb 30.000 euros per dècim, mentre que el reintegrament és de 3 euros.\r\n\r\n \r\n