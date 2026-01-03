Dol a Vacarisses per la mort del mossèn Sebastià

Mossèn Sebastià Codina Padrós ha mort als 97 anys. Nascut a Muntanyola, Osona, va ser ordenat capellà el 1954 i a Vacarisses va arribar el 2 de maig de 1968, d’on va ser rector fins al 2018. L'Ajuntament de Vacarisses ha expressat el seu condol.\r\n\r\nNomenat fill predilecte de Vacarisses, l’11 de setembre de 2001, ha deixat una empremta inesborrable en la memòria col·lectiva del municipi i el seu llegat continuarà sent un referent. Més enllà de la seva tasca pastoral, va ser una figura molt implicada en la preservació i la difusió de la cultura i les tradicions vacarissanes. També va ser una gran defensor de la llengua catalana i el nostre país, a més de publicar diversos llibres, com "Les maquetes de Vacarisses" i "Pensaments caçats al vol".\r\n\r\nL’Ajuntament ha decretat dos dies de dol, dissabte i diumenge, en què se suspenen tots els actes públics oficials programats i les banderes dels edificis municipals onejaran a mitja asta.\r\n