Dos ferits greus, un de menys greu i un de lleu arran d'una explosió a una joieria

Dues persones han resultat ferides greus, una tercera ha sofert lesions de caràcter menys greu i una quarta ferides lleus en una explosió que ha tingut lloc aquest dimarts en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els Bombers han rebut l'avís de l'accident cap a un quart de sis de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Parc Taulí, i la ferida menys greu és la persona que ha donat l'avís de l'incident, segons ha explicat el cap territorial dels Bombers Gerard Valls. Pel que fa a la quarta persona atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques, es tracta d'una dona que ha resultat ferida lleu i que ja ha estat donada d'alta.
Segons han explicat els Bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat.
L'edifici afectat i dos d'annexos han estat evacuats per precaució. Els Bombers han activat efectius del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), l'arquitecte municipal i el grup caní de recerca per descartar la presència de més víctimes.
Valls ha explicat que la prioritat és descartar aquesta possibilitat, i que un cop això es pugui constatar s'avaluaran els danys estructurals. Serà aleshores quan es podrà determinar si els veïns desallotjats poden tornar als edificis. En el que hi ha hagut l'explosió, el cap dels Bombers no descarta que una part pugui ser habitable.
En tot cas, a l'espera d'aquesta avaluació, Valls sí ha concretat que tant la joieria on s'ha produït l'explosió com el pis immediatament superior, part del terra del qual ha caigut dins del local comercial, han sofert una "gran afectació".
El portaveu del cos d'emergències també ha explicat que una de les persones ferides greus era una veïna de l'edifici, mentre que l'altra estava relacionada amb l'activitat comercial del local. Pel que fa a la tercera persona ferida, Valls ha indicat que ha estat la que ha avisat els serveis d'emergència després de l'explosió.
I pel que fa a la recerca d'altres víctimes, es fa a partir de dues línies, una de "tecnològica" amb sensors aportats pel GREC que "intenten validar si hi ha indicis de vida" sota la runa, i l'altra que aporta el grup caní. També es fan tasques administratives i policials per veure si es troba a faltar alguna persona. Cap de les tres vies ha donat, fins al moment, indicis que hi pugui haver atrapats. Tot i això, Valls ha advertit que fins que les tasques de desenrunament "no arribin a una cota" no es podrà descartar del tot la possibilitat.