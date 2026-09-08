Terrassa tanca Vallparadís, suspèn el Mercadal i deixa la zona blava gratuïta per l'episodi de pluges

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha convocat el Comitè d'Emergència Municipal per fer el seguiment i valorar l'evolució de la situació meteorològica prevista per aquest dimecres a Terrassa. De la reunió n'ha sortit una bateria de mesures extraordinàries i preventives que se sumen a les que ja ha anunciat la Generalitat com la suspensió de classes, i que tindran un impacte molt visible en el dia a dia de la ciutat: parcs i jardins tancats, Mercadal suspès, activitats municipals aturades bona part del dia i zona blava gratuïta durant tota la jornada.
Les mesures responen a l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges de forta intensitat, puntualment acompanyades de vent i calamarsa. Segons les previsions municipals, l'episodi de major intensitat es podria produir entre les 7 i les 9 hores del matí. El Govern ja havia restringit la mobilitat entre les 7 i les 17 hores al Vallès Occidental i a quatre comarques més.
Parcs tancats i avís pel vent
Pel que fa a l'espai públic, es mantindran tancats el parc de Sant Jordi, els jardins de la Casa Alegre de Sagrera i els jardins de Coll i Bacardit. També es tancarà l'accés al parc de Vallparadís.
L'Ajuntament recomana evitar les zones arbrades mentre duri l'episodi i retirar o assegurar tendals, para-sols i qualsevol altre element que el vent pugui arrossegar, especialment en la franja d'entre les 7 i les 9 hores.
Serveis municipals aturats fins a les 17 hores
En l'àmbit de l'atenció ciutadana, s'anul·laran les cites prèvies a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i les activitats programades als centres cívics fins a les 17 hores. El Mercadal tampoc no se celebrarà dimecres, per la restricció de mobilitat no essencial prevista durant les hores de més afectació. El Cinema Catalunya, per la seva banda, reprogramarà les sessions afectades i reprendrà l'activitat a partir de les 17 hores. Durant tot el dia no caldrà pagar la zona blava.
L'Ajuntament també reforçarà el servei d'informació ciutadana: el telèfon 010 començarà a funcionar a les 6 hores, abans de l'horari habitual, per atendre les consultes durant la situació d'emergència.
El consistori insisteix a demanar prudència i a seguir les recomanacions dels serveis d'emergència, sobretot a primera hora del matí. Recomana evitar els desplaçaments innecessaris i no apropar-se ni aparcar vehicles a torrents, rieres i zones inundables. Els consells d'autoprotecció es poden consultar al web municipal terrassa.cat i la informació actualitzada, als canals oficials i les xarxes socials de l'Ajuntament.