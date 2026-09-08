Terrassa reconeix Maria Vidal i Sanahuja amb la Medalla d’Honor de la Ciutat

El saló de sessions de l’Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest dimarts a la tarda el lliurament de la Medalla d’Honor de la Ciutat a Maria Vidal i Sanahuja, en reconeixement a una trajectòria de més de mig segle dedicada a l’advocacia i al servei de la ciutat. L’acte, presidit per l’alcalde Jordi Ballart, ha distingit una figura pionera del món jurídic, que va obrir-se camí en una professió aleshores majoritàriament masculina i que ha mantingut al llarg dels anys un estret vincle amb el teixit social i institucional terrassenc.
L’acte ha començat amb la intervenció de la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, que ha definit l’homenatge com “un acte de gratitud” a una trajectòria que ha anat molt més enllà de l’exercici professional: “El teu compromís de vida no s’ha quedat tancat en les parets d’un despatx”. Melgares ha recordat que Vidal va iniciar la seva carrera en “un món que era molt diferent” i ha remarcat el seu paper com a referent. “Has obert camí perquè moltes dones puguin exercir la professió”, ha assenyalat, abans de posar en valor la seva fermesa i implicació social. “Vaig veure de prop la teva energia inesgotable i la teva determinació”, ha afirmat, tot destacant també la seva tasca com a vicepresidenta de LaFACT i el seu compromís amb una “Terrassa més digna, justa i lliure”.
Tot seguit, l’advocat i degà emèrit de l'il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, Ignasi Puig ha pronunciat la glossa de Maria Vidal, repassant des de la seva infantesa al carrer de la Unió fins a una trajectòria marcada per la voluntat d’”anar per feina”. Va recordar que Vidal va començar a estudiar Dret el 1968, quan només una de cada quatre estudiants de la facultat eren dones. “El seu camí passava per ser advocada” i, segons ha explicat Puig, la seva decisió també responia a una voluntat d’independència. L'ha definit com una “pionera en un món masculí”, “valenta en un entorn gens fàcil” i una dona que “va trencar el sostre de vidre”, destacant el seu rigor, compromís social i defensa de la igualtat.
Després de la lectura de l’acord plenari de concessió de la Medalla d’Honor, la mateixa Maria Vidal ha pres la paraula. Visiblement emocionada, ha manifestat la sorpresa que li havia causat la trucada per comunicar-li la distinció i que fins i tot s’havia preguntat “el perquè” del reconeixement. Vidal ha rebutjat entendre’l com una distinció exclusivament personal: “No és mèrit propi, sinó de qui he tingut al meu costat”.
També ha recordat la seva voluntat de tenir independència i ha reivindicat la vigència de la professió. “La feina d’un advocat és irreemplaçable” i constitueix “un deure prioritari davant aquesta societat”, ha defensat abans de la cloenda de l’alcalde Jordi Ballart.
Una trajectòria pionera en el món jurídic
Advocada des de 1974, Maria Vidal va ser una de les primeres dones a exercir la professió a Terrassa. Després de 14 anys com a vicedegana del Col·legi d’Advocats de Terrassa, va assumir-ne el deganat entre el 1999 i el 2006, convertint-se en la tercera dona de Catalunya a ocupar aquest càrrec. Durant aquesta etapa va treballar per obrir el Col·legi a la ciutat i va impulsar la seva modernització, reforçant la col·laboració amb l’Ajuntament i el seu paper com a eina de servei a la societat. També va ser presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, així com consellera del Consejo General de la Abogacía Española. Compromesa amb la igualtat i la conciliació, continua vinculada al món jurídic i a la vida social de Terrassa, entre altres responsabilitats com a vicepresidenta del Patronat de LaFACT.