Queden suspeses les classes i restringida la mobilitat a Terrassa davant un possible fort episodi de pluges

Jornada d'alta complexitat meteorològica i d'excepcionalitat la que viurà Terrassa demà dimecres. L'arribada d'un episodi de pluges d'alta intensitat ha portat l'Ajuntament a activar el Pla d'Emergència Municipal en fase d'Alerta, paral·lelament a les mesures dràstiques anunciades pel Govern de la Generalitat, que inclouen la restricció de la mobilitat i la suspensió de l'activitat lectiva a tota la comarca del Vallès Occidental.
Mobilitat restringida i classes suspeses
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat que la mobilitat quedarà restringida entre les 7 i les 17 hores a cinc comarques catalanes —entre les quals el Vallès Occidental, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf—, permetent-se únicament els desplaçaments de força major i de serveis essencials.
Mitjançant una resolució oficial, el Govern ha decretat la suspensió de les classes a escoles, instituts i universitats, així com el tancament dels centres de dia per a gent gran i persones amb discapacitat. Així mateix, s'ha demanat a les empreses implantar el teletreball i s'ha ajornat l'activitat sanitària no urgent. La ciutadania rebrà aquest horabaixa una notificació d'emergència als telèfons mòbils a través del sistema ES-Alert.
Doble pic d'intensitat: matí i tarda
Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que han motivat l'activació del pla INUNCAT, indiquen que es poden produir episodis de pluja molt forta, puntualment acompanyats de vent i calamarsa, que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts.
A Terrassa, el Comitè Tècnic d'Emergència Municipal, reunit aquest matí, preveu que les primeres afectacions destacades es produeixin de bon matí, amb un primer pic de màxima intensitat entre les 7 i les 9 hores.
A continuació, tot i una breu treva, la inestabilitat es mantindrà durant tota la jornada i s'intensificarà novament a partir de les 13 hores. La franja més crítica de la tarda se situarà entre les 15 hores i les 20 hores, quan les tempestes elèctriques descarregaran amb més ganes (amb pics previstos de fins a 3,5 mm per hora cap a les 17 hores). La pluja continuarà de manera constant fins al final del dia, acompanyada d'una notable baixada de les temperatures, que cauran fins als 18 °C a última hora.
Dispositiu municipal i mesures preventives
Davant d'aquest escenari, els serveis municipals s'han coordinat per posar en marxa diverses actuacions preventives:
Neteges i infraestructures: L'empresa municipal Eco-Equip ha prioritzat la neteja d'embornals i clavegueram als punts més crítics de la ciutat. També s'han revisat les barreres dels guals i l'estat de les lleres de les rieres.
Atenció social: Els Serveis Socials i la Policia Municipal estan fent seguiment de les persones en situació de sensellarisme per garantir la seva seguretat, mentre que l'alberg L'Andana ampliarà les seves places habituals si és necessari.
Informació a la ciutadania: El servei de Mobilitat ha demanat a l'empresa de transport urbà TMESA que mantingui alertat el servei i emeti avisos a les pantalles de les estacions. Paral·lelament, es difondran recomanacions a través de les xarxes socials, la via pública i el telèfon d'atenció 010.
Accessos mediambientals: L'Ajuntament recorda que l'accés a l'Anella Verda continua prohibit a causa de les restriccions vigents per la pesta porcina africana i la presència de porcs senglars.
Des del consistori es fa una crida a la prudència extrema, demanant a la població que eviti desplaçaments innecessaris i que no s'apropi ni aparqui vehicles a torrents, rieres o zones inundables.