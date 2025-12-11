El peatge de la C-16 puja de preu: travessar Terrassa i Sant Cugat costarà fins a 3,19 euros el 2026

La pujada general dels peatges de les autopistes catalanes prevista per al 2026 —d’un 3% de mitjana— tindrà un impacte directe en milers de conductors terrassencs que utilitzen diàriament la C-16. Segons la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), el tram entre Sant Cugat i Terrassa s’apujarà fins a 1,43 euros entre setmana i arribarà als 3,19 euros els caps de setmana i festius.
La revisió tarifària, que el Departament de Territori aplica en funció de l’IPC d’octubre (3,1%) i d’un coeficient corrector basat en el trànsit real, afecta els quatre peatges que la Generalitat manté en concessió. En el cas de la C-16, el tram troncal fins a Sant Vicenç de Castellet també s’encarirà: els turismes pagaran 5,81 euros entre setmana i 9,76 euros la resta de dies, mentre que les motocicletes abonaran 2,91 i 4,88 euros, respectivament.
Els túnels de Vallvidrera seran els que experimentaran l’increment més alt. La tarifa en hora punta pujarà fins als 5,28 euros, mentre que en hora vall serà de 4,70 euros. El túnel del Cadí també augmentarà preus: travessar-lo costarà 14,56 euros per als turismes sense bonificació i 11,73 euros per a les motocicletes.
Pel que fa a la C-32, els increments se situen entre el 2,8% i el 3%. El tram Castelldefels–Sitges costarà 4,21 euros pels vehicles amb mobilitat obligada i 8,42 euros per als turismes que no tornin pel mateix peatge en 24 hores. A Cubelles, la tarifa general pujarà a 5,03 euros, mentre que a Calafell quedarà en 0,79 euros.
El Govern calcula que haurà d’assumir anualment uns 55 milions d’euros en bonificacions i descomptes aplicats als peatges de gestió pròpia, incloent-hi reduccions del 75% per a vehicles de zero emissions i del 30% per als de baixes emissions.
L’augment de tarifes arriba en un moment en què la C-16 manté un volum elevat de trànsit entre Terrassa i Barcelona, i la pujada del 2026 pot convertir-se en un nou motiu de debat per als usuaris habituals d’aquesta via estratègica al Vallès.