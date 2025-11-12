El Casino de Rubí obre el 13 de desembre

El Casino de Rubí reobrirà el dissabte 13 de desembre en el marc de la programació de Nadal. La ciutat recuperarà així un dels seus edificis més emblemàtics, després d’unes llargues obres de rehabilitació que han permès retornar-li la seva essència arquitectònica i dotar-lo de la infraestructura necessària per incorporar-se a la xarxa d’equipaments culturals.
L’alcaldessa, Ana María Martínez, ha anunciat la data de la celebració. “Rubí recupera una part de la seva ànima. Hi ha poques coses que tinguin tant consens com aquest espai, que volem que torni a ser un punt de trobada per als rubinencs i rubinenques”. El dissabte 13 de desembre, a les 19 hores, tindrà lloc l’acte d’inauguració oficial amb la presència d’autoritats, representants d’entitats i altres persones convidades. La cita comptarà amb la participació de l’Esbart Dansaire de Rubí i de la companyia de teatre i ball Vuit Temps, que actuaran acompanyats de professors i professores de l’Escola Municipal de Música Pere Burés i intèrprets de companyies locals o vinculats a Rubí.
A partir del 14 de desembre, els diferents espais del Casino acolliran una programació oberta a tots els públics i que serà part de l’oferta cultural de Nadal.
A banda de les propostes teatrals, s’han previst visites dramatitzades sota el nom Descobreix el Casino els dies 18, 19, 20, 21, 22 i 23 de desembre en diversos horaris.