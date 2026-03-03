El Govern aporta 400.000 euros per crear un viver d’entitats culturals a Vacarisses

El Govern ha aprovat concedir, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura, una subvenció de 400.000 euros a l'Ajuntament de Vacarisses per al projecte d'adequació del nou espai de viver d'entitats culturals durant el bienni 2026-2027. L'executiu ha explicat que el projecte del viver d’entitats culturals respon a una necessitat estratègica del municipi: "donar una nova vida a un espai actualment en desús i convertir-lo en un punt de trobada i dinamització cultural". El local està situat al conjunt d’edificis conegut com La Fàbrica, al centre de Vacarisses.
El local disposa d’una superfície aproximada de 530 metres quadrats útils, amb una estructura oberta i adaptable. L’espai va quedar alliberat arran del trasllat de la Brigada municipal a unes instal·lacions més àmplies.
D’acord amb el projecte executiu, redactat per l’arquitecte Jaume Casadevall Puig, la reforma inclourà la renovació d’envans i instal·lacions per adequar l’espai a l’ús cultural. El futur equipament tindrà sales polivalents, de reunió, treball i exposició; despatxos multi usos; sales d’assaig de música; banys adaptats; espais d’emmagatzematge per a les entitats culturals; i una zona comuna dinàmica pensada com a punt de trobada, d’intercanvi i foment de l’activitat col·lectiva.
El Govern ha detallat que el nou viver d’entitats culturals no es concep només com un contenidor d’activitats, sinó com un veritable node de cohesió social i participació ciutadana. L’actuació permetrà dotar Vacarisses "d’un equipament modern, accessible i versàtil, optimitzant un espai municipal existent i evitant noves construccions". El suport econòmic, ha afegit, farà possible "reconvertir un espai infrautilitzat en un motor cultural viu al servei de les entitats i de la ciutadania, reforçant el teixit associatiu i impulsant la creació artística al municipi amb una clara vocació de futur".