Inversió per ordenar l’aparcament d’FGC a Valldoreix

L’Ajuntament de Sant Cugat preveu fer una inversió per asfaltar i adequar l’aparcament de terra de Can Cadena, que dona servei a l’entorn de la parada dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a Valldoreix. Així ho va manifestar ahir l’equip de govern local (Junts i ERC), que també va fer pública la intenció de tirar endavant la millora del passeig Baixador, que actualment està sense asfaltar. El govern municipal també va explicar la intenció de cedir a l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) la zona verda situada a la rambla Mossèn Jacint Verdaguer, a la vegada que aposta perquè la masia de Can Monmany depengui d’una sola administració, ja sigui l’Ajuntament o l’EMD.
Els dos partits de govern a Sant Cugat van presentar els acords que han establert sobre projectes que cal dur a terme a Valldoreix, i que van traslladar a la reunió bilateral amb l’EMD el 6 de febrer, amb presència del president de l’EMD, Juanjo Cortés. Una de les inversions és la de l’aparcament de Can Cadena, compartida amb l’entitat i que ha de permetre millorar la zona d’estacionament, actualment sense urbanitzar.
“És un espai amb capacitat per a 150 vehicles, es tractaria d’ajudar econòmicament i parlar de terminis, com més aviat millor, per adequar l’aparcament per a un ús correcte i afavorir els veïns del municipi de Sant Cugat”, va explicar l’alcalde, Josep Maria Vallès. En aquest sentit, va assegurar que l’espai és utilitzat de manera habitual per veïns d’altres municipis, que hi aparquen per poder agafar el tren des d’allà.
Una altra de les inversions destacades, tampoc sense que s’hagin especificat els imports, és el que afecta la masia de Can Monmany, que al desembre l’executiu local ja va anunciar el seu acord per centralitzar la propietat, ara dividida entre l’Ajuntament i l’EMD. Vallès va assegurar que inicialment el consistori havia ofert a l’entitat l’opció d’adquirir la seva part, de manera que si ho rebutja, no tanca la porta a adquirir la de l’EMD. “Demanem que una part sigui d’utilitat pública, que no se cedeixi al cent per cent a una fundació, una empresa o una escola, que està molt bé trobar un tercer que rehabiliti l’edifici, però això no ha de suposar treure l’ús per al gaudi de la ciutadania”.