Acaben els treballs de restauració de l'arc del Pont del Diable entre Castellbisbal i Martorell

Els treballs de restauració de l'arc del Pont del Diable, que connecta Castellbisbal i Martorell, han culminat aquest diumenge. La Diputació de Barcelona va iniciar les tasques el febrer del 2025 per tal de preservar aquesta obra arquitectònica de l'època romana que data de l'any 8 a.C. i és una de les poques estructures d'aquella era que encara perduren. De fet, el Pont del Diable gaudeix de la major protecció patrimonial possible en tractar-se d'un Bé Cultural d'Interés Nacional des del 1925.
L’arc romà, que dona accés al pont, es troba entre la confluència dels dos traçats de la Via Augusta, el del Vallès i la variant marítima que passava per la costa. En la construcció del pont i de l’arc hi van participar les legions IV Macedònica, VI Vitrix i X Gèmina, tornant de la victòria a les guerres càntabres i de la fundació de Saragossa. Segons aquest context històric, l’arc tindria, doncs, un caire triomfal i honorífic, per commemorar aquesta victòria de les legions, i també tindria una funció administrativa de límit entre Tarragona i Barcelona.
Per tal de preservar-lo, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació ha reintegrat el rebliment romà de l'estructura amb morter de claç, que és semblant al que es va utilitzar en la seva construcció originalment. A més, s'ha injectat morter de claç líquid a la part superior de l'arc, on hi havia grans buits que posaven en perill la integritat estructural. Per altra banda, s'han arranjat algunes dovelles que presentaven clars símptomes de desgast petri i s'ha intervingut en algunes esquerdes i fractures del material. Per acabar, l'actuació ha comportat també la implementació d'un revestiment de coure a la part superior de l'estructura per tal d'evitar filtracions de pluja i per evitar la proliferació de vegetació que malmeti l'arc.
En total, el projecte ha tingut un pressupost de 412.369 eros, els quals els ha aportat de manera íntegra la Diputació de Barcelona.