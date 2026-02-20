Desmantellat un dels principals punts de venda de droga de Rubí: intervinguts 24.000 euros, cocaïna i haixix

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda de droga al detall situat al carrer Joan Maragall de Rubí i han detingut el presumpte responsable, un home de 47 anys, acusat d’un delicte contra la salut pública en la vessant de tràfic de drogues.
Segons ha informat la policia catalana, la investigació es va iniciar a principis de gener, quan el Grup de Delinqüència Urbana va detectar indicis de l’existència d’un possible punt de venda en aquest punt del municipi. El cas va passar a mans de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Rubí, que va assumir les diligències.
Després de diverses tasques de vigilància, els investigadors van comprovar que el sospitós venia droga al detall des del portal del seu domicili, directament a la via pública. En algunes ocasions, també feia entrar els compradors a l’interior del bloc de pisos per efectuar les transaccions.
El 12 de febrer, sota autorització judicial, els agents van dur a terme una entrada i escorcoll al domicili investigat. L’operatiu es va saldar amb la detenció del presumpte responsable i el comís de 105 grams de cocaïna, 110 grams d’haixix i més de 24.000 euros en efectiu. Una segona persona va quedar denunciada penalment en el marc de la mateixa actuació.
El detingut va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Rubí. Amb aquesta actuació, la policia dona per desmantellat el punt de venda i per finalitzada la investigació.