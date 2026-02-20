Un 18% més d’usuaris a FGC els dissabtes

Un mes després de l’accident de Gelida, la mobilitat al Vallès continua alterada. Des d’aleshores la xarxa de Rodalies i Regionals a Catalunya acumula incidències, retards i avaries. Renfe està prestant el 80% de l’oferta ferroviària habitual i la demanda de passatgers segueix un 25% per sota, segons l’operadora. El trànsit rodat s’ha incrementat i els usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també han crescut.
Des de l’endemà de l’accident de dimarts al vespre i fins al diumenge següent les validacions a FGC van créixer un 4,2% respecte als mateixos dies de la setmana prèvia. Les 58.000 validacions més de l’habitual es van donar sobretot a la línia del Vallès, amb un 5% més de viatgers en aquest període (48.000 validacions més).
Si es compara la demanda entre el 20 de gener i el 16 febrer aquest any i l’anterior l’increment a FGC al Vallès en dies feiners conseqüència de la situació de Rodalies “és poc rellevant”, entorn del 2-3%. En canvi, els dissabtes hi ha hagut un creixement “més rellevant”: de l’entorn d’un 18%. Pel que fa als diumenges, l’increment ha estat del 5%.
Pel que fa al trànsit rodat, la C-58 també va notar l’impacte. En la comparació entre la setmana prèvia i la posterior al sinistre, va registrar un augment del volum de trànsit d’un 4,57%, amb 43.135 vehicles més. L’augment més gran es va donar diumenge, amb un creixement de l’11,75% (11.346 vehicles més).