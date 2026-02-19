Troben deficiències al carril bici de Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls i tècnics de la Generalitat han fet aquest dimecres una inspecció conjunta al carril bici que connecta Can Trias amb el nucli urbà. La visita ha permès constatar diverses deficiències que, segons els serveis tècnics municipals, afecten la seguretat i l’acabament de l’obra.
En primer lloc, diverses tanques de protecció van caure a causa de les ventades, perquè no estaven fixades adequadament. Pel que fa a la instal·lació elèctrica de la il·luminació, s’han verificat incidències derivades de diversos robatoris que han afectat el sistema. A més, l’enllumenat vinculat al tram de la C-58 no es troba operatiu en aquests moments.
Davant d’aquesta situació, els tècnics municipals han comunicat a la Generalitat que l’estat actual de l’obra “no permet garantir les condicions de seguretat necessàries”. Per això, l’Ajuntament “no n’acceptarà la recepció, mentre aquesta situació no es modifiqui”. Si més no, segons el consistori, la recepció d’una obra implica la seva acceptació formal per part de l’administració, amb les corresponents responsabilitats legals, tècniques i econòmiques.
Durant la inspecció, s'ha aixecat acta detallada en la qual s’especifiquen totes les deficiències detectades, incloses les incidències de la xarxa elèctrica destinada a la il·luminació. El document té com a objectiu establir els requisits administratius necessaris per exigir la correcció de les deficiències i garantir la plena funcionalitat de la infraestructura.