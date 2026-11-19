El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ja té un nou full de ruta per avançar cap a un model de turisme més sostenible. El Fòrum Permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) va aprovar per unanimitat el Programa d’Actuacions 2027-2031 en una sessió celebrada el passat 12 de novembre al Pont de Vilomara i Rocafort. El document recull un total de 22 accions que marcaran les línies de treball del parc i del conjunt del territori durant els pròxims cinc anys.\r\n\r\nL’aprovació del programa és el resultat d’un procés participatiu desenvolupat al llarg d’aquest any, que ha implicat tant representants del sector públic com del privat. S’han dut a terme set sessions de treball en què han participat 52 persones per consensuar les necessitats i les prioritats per compatibilitzar l’activitat turística amb la conservació del patrimoni natural i cultural. La trobada del Fòrum Permanent va reunir 15 persones en representació de 12 entitats, \r\n