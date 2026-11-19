Rubí ja es prepara per viure Nadal. La ciutat donarà el tret de sortida a les festes el pròxim 27 de novembre, a les 18 hores, amb l’encesa de l’enllumenat nadalenc a la plaça de Pere Aguilera. Enguany, la programació reunirà prop de 240 activitats fins al 10 de gener, amb una oferta pensada especialment per al públic familiar i que combinarà espectacles, propostes infantils i activitats organitzades per les entitats locals.
Sota el lema “Rubí, fes la teva màgia!”, l’Ajuntament vol tornar a situar la infància i les tradicions locals al centre de les celebracions. La programació es va presentar aquest dimecres passat.
Una de les activitats més esperades, la Casa Melquíades, arribarà amb canvis importants: es traslladarà a l’interior del Casino per evitar les cancel·lacions derivades de les condicions meteorològiques. A més, l’estació del trenet dels comerciants es desplaça a l’antiga estació arran de les obres que s’estan executant a la plaça de Pearson.
Drons a la cavalcada
El Mag Rubisenc serà l’encarregat de recollir les cartes i els desitjos dels infants de la ciutat. El seu campament s’instal·larà al parc del Castell els dies 2, 3 i 4 de gener. La novetat d’enguany serà que l’obertura i el recorregut s’avançaran a les 17 hores. El cicle festiu culminarà la nit del 5 de gener amb la celebració de la cavalcada de Ses Majestats on hi haurà la incorporació de drons.