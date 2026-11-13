Sant Cugat veu “del tot inacceptable” el “nou barri” que promou Cerdanyola

L’alcalde de Sant Cugat del Vallès ha considerat “del tot inacceptable” el “nou barri” que promou Cerdanyola del Vallès en una zona limítrofa del seu municipi i deslligada de la trama urbana cerdanyolenca. Josep Maria Vallès defineix així, nou barri, el projecte immobiliari emmarcat en el desenvolupament urbanístic de la zona de la Pelleria, un terreny de Cerdanyola al costat del barri de Can Magí de Sant Cugat.
Segons les xifres que ofereix el batlle santcugatenc, el projecte inclouria més de 1.100 habitatges i edificis de fins a sis plantes. Vallès lamenta que Cerdanyola no ha “compartit, treballat ni consensuat prèviament” la proposta amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
“No podem acceptar -ha remarcat l’alcalde- que es planifiqui un nou barri de manera aïllada, sense una visió conjunta del territori i sense tenir en compte les conseqüències que aquesta decisió pot comportar per a la nostra ciutat”. En aquest sentit, Vallès alerta que es tracta d’una actuació “de gran magnitud” que comportarà l’arribada de “milers de residents” i que tindrà “efectes directes” sobre la mobilitat, els accessos, els serveis i els equipaments de Sant Cugat, especialment del barri de Can Magí.
En un comunicat, el consistori santcugatenc subratlla que no qüestiona la “necessitat” de construir habitatge ni el desenvolupament dels municipis veïns, però defensa que qualsevol transformació urbanística d’aquest abast “s’ha de planificar des d’una visió compartida del territori i amb la màxima coordinació institucional”. Els límits administratius entre municipis “no poden servir d’excusa per traslladar als veïns de Sant Cugat els problemes derivats d’una planificació urbanística unilateral”, ha remarcat Vallès.
L’alcalde ha traslladat aquesta “preocupació” als representants de l’Associació de Veïns de Can Magí, i ha demanat reunir-se amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per tractar, entre altres temes, el projecte urbanístic plantejat per Cerdanyola del Vallès. L’Ajuntament també ha anunciat que presentarà al·legacions a la tramitació de la proposta.
Un total de 1.116 habitatges
El planejament preveu 1.116 habitatges en total, dels quals 527 serien de protecció oficial i 589 de renda lliure. També contempla conservar les edificacions residencials existents en una part del sector, per la qual cosa el nombre total d’habitatges previstos no equival necessàriament al de construccions completament noves.
La proposta reserva 54.752 metres quadrats a espais lliures i zones verdes i 21.716 metres quadrats a equipaments. També preveu uns 23.000 metres quadrats de sostre per a activitats productives i 9.000 més per a allotjaments dotacionals privats o altres residències, sense concretar-ne encara la destinació definitiva.