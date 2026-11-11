Ferran Fuentes, cap del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic de Bombers: “No només esperem la trucada per intervenir”

“Intervenim en tot el que té a veure amb rescats en el medi aquàtic i subaquàtic de tot Catalunya”, explica Ferran Fuentes, cap del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic dels Bombers de la Generalitat. La tasca de la unitat, activa durant 24 hores els 365 dies de l’any, engloba totes aquelles intervencions que tenen a veure amb entorns d’aigua. “Treballem en làmina d’aigua, com rescats superficials, salvaments, recerca de desapareguts, etc.; o en intervencions subaquàtiques, que són totes aquelles que requereixen submergir-se”, exposa Fuentes. Així, amb només 30 efectius que formen el grup especialitzat, cobreixen les necessitats de tot el territori català en les intervencions que requereixen unes tècniques específiques d’intervenció i un material concret. Tant al medi ambient com en zones artificials (preses, col·lectors, pous, canals…).
“Som un suport per als Bombers generalistes. Tenim una formació i un material molt precís i ens permet donar les indicacions que cal seguir en aquesta mena d’actuacions”, apunta el cap del grup. Es poden activar per una emergència, quan cal buscar algun desaparegut en un context d’inundacions, per exemple; o poden ser requerits des de les diverses regions d’emergències si es preveu que seran necessaris.
“Sempre ens posem a disposició del màxim responsable dels Bombers que hi ha a la zona. Planteja una estratègia per començar a treballar i procedim a l’actuació”, indica. A partir d’aquí, es marquen uns sectors de recerca i comencen a treballar-hi, “sempre de manera coordinada amb tothom qui intervé”: “Tenim un programa que enregistra el recorregut que hem fet per poder anar acotant la zona d’intervenció i hem de tenir clar què s’ha fet i què cal fer”, indica.
Com s’organitza el grup?
No hi ha activacions dels GRAE cada dia, encara que “han incrementat en els darrers anys”, però això no vol dir que la unitat no continuï activa. “Cada matí fem un brífing, analitzem els riscos, repassem serveis importants que hem tingut recentment…”, diu el cap del grup. A part, en episodis d’inundacions o alertes per risc meteorològic, s’estudien quines zones poden quedar més afectades i es distribueixen els efectius per donar suport als territoris que es preveu que ho necessitaran. “Estudiem molt les intervencions per poder actuar el més ràpid possible amb seguretat. Sobretot en els rescats urgents, que posem tota la carn a la graella per fer tot el possible”, diuen. Queda clar, doncs, que “no estem pendents de rebre la trucada per activar-nos. Sempre estem fent tasques de tota mena”, com assegura Ferran Fuentes.
Els dies que l’actualitat els ho permet, després de la reunió diària, aprofiten el dia per revisar exhaustivament tot el material, els vehicles, les embarcacions… D’altra banda, es mouen per diversos punts del territori català per fer pràctiques in situ a zones aquàtiques o per visitar el terreny de punts d’ofegament recurrents, per exemple. “El fet de moure’ns tant ens permet fer proves, conèixer el territori, fer simulacres, provar la tecnologia… Així, podrem anticipar-nos en futures actuacions, si és necessari”, explica Fuentes.
Una preparació constant per afrontar serveis que, en alguns casos, es poden allargar molts dies. “Tot i que fem poques intervencions a l’any, cal tenir en compte que una sola actuació pot durar dues setmanes o més. No parem fins que no aconseguim el que buscàvem a l’inici de la intervenció”, tanca.