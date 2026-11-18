Rubí ha recuperat dos documents de gran valor històric: els padrons municipals d’habitants dels anys 1924 i 1931, que havien sortit de l’Ajuntament en algun moment i no havien tornat a l’Arxiu municipal. La Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiva la seva restitució aquest passat dilluns, i els documents ja es troben sota tutela municipal per iniciar-ne el registre i l’ingrés a l’Arxiu.\r\n\r\nL’acte de retorn va comptar amb la participació del subdirector general d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat, Enric Cobo Barri, i del cap de Secció de Planificació i Inspecció del Servei de Suport al Sistema d’Arxius de Catalunya, Alan Capellades Riera, que han lliurat la documentació al regidor de Memòria Democràtica de Rubí, Jordi Arnaiz Moreno.\r\n\r\nEn una casa de subhastes\r\n\r\nLa recuperació dels dos padrons ha estat possible gràcies a la tasca de seguiment que la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental fa del mercat d’antiquari. Durant el mes de setembre, els tècnics van detectar els documents en mans d’una casa de subhastes i van iniciar els tràmits per reclamar-ne la restitució, d’acord amb la normativa vigent. L’empresa va col·laborar amb la Generalitat i va facilitar els dos registres. Un cop recuperats, la Subdirecció va contactar amb l’Ajuntament de Rubí per informar-lo del procés i comunicar-li la possibilitat de recuperar aquesta documentació històrica.\r\n