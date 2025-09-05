El Pi d’en Xandri, un arbre amb una petita podridura i estrès hídric

La caiguda sobtada de la branca díscola del Pi d’en Xandri hauria estat provocada per diversos factors, segons els arboricultors. La cap de Parcs i Jardins de Sant Cugat del Vallès, Joana Astals, apunta que la mateixa estructura horitzontal de la branca ja generava un estrès mecànic a l’arbre, que s’hauria vist agreujat per l’estrès hídric dels darrers mesos. Més aigua ha significat una reducció de la flexibilitat de la fusta i també un creixement de fulles que ha acumulat més pes en un punt especialment delicat. A més, també s’ha observat una petita podridura incipient a la mateixa branca que l’ha acabat de debilitar. Amb tot, la salut de l’arbre és bona i ara s’hi faran actuacions per estabilitzar-lo i garantir la seva preservació\r\n\r\nActuacions per reequilibrar-lo\r\n\r\nAra, un cop analitzar l’arbre i havent-se determinat les causes de la caiguda de la branca, l’objectiu dels tècnics és implementar mesures que ajuden a “reequilibrar-lo” i reforçar-lo. Entre d’altres actuacions, es faran podes per reduir el pes a la resta de branques i s’instal·larà un cablejat dinàmic per minimitzar el risc de noves caigudes.\r\n\r\nA la part del tronc, es canviarà la malla de protecció d’una ferida preexistent i es revisarà el sistema de puntals que asseguren l’estabilitat de l’arbre. Pel que fa al sòl, es mantindrà l’aportació de triturat i s’instal·larà un tancat perimetral per evitar que les persones s’hi apropin.\r\n