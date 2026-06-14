El tapís abstracte pioner a Espanya s’exhibeix a Sant Cugat aquest estiu

Aquest estiu, Sant Cugat presenta al públic, per primer cop, el tapís abstracte pioner a Espanya. Aquesta peça, creada l’any 1961 per Jaume Muxart, porta per nom D.Y.X. i mesura 125 x 98 cm. Ara es pot contemplar a la Canals Galeria d’Art des de juny fins l'agost. Aquesta exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la Casa Aymat, edifici destacat de la ciutat amb una història estretament lligada a la renovació del tapís contemporani a Catalunya.
L’exhibició assenyala un moment rellevant per a Sant Cugat i per a l’art tèxtil català. La mostra acosta als visitants una obra central per entendre la modernitat artística del segle XX. La Casa Aymat havia obert camins a llenguatges artístics nous dins el tapís. Exhibir D.Y.X. recupera la funció d’aquest espai en la investigació i la innovació. L’activitat s’inclou dins un programa pel centenari, que també inclou xerrades, rutes guiades i altres propostes vinculades amb la història del tapís a Catalunya.
Els mestres artesans de l’Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat van ser els encarregats de teixir l’obra. Entre ells, Antoni Busquets, Josep Royo i Joan Aymerich van jugar un paper decisiu. El seu treball va ser clau per transformar el teixit artístic a la Casa Aymat, que enguany arriba al segle de vida. Aquesta feina va situar l’Escola com a punt de referència internacional, facilitant la col·laboració amb artistes reconeguts i el desenvolupament de tapissos amb ressò fora de Catalunya.
D.Y.X. pertany a la col·lecció de Júlia Samaranch, filla de Miquel Samaranch, empresari i impulsor de l’Escola Catalana de Tapís. La contribució de Samaranch va ser determinant per consolidar Sant Cugat com a espai actiu dins l’art del segle XX. La família va donar suport a diverses iniciatives culturals que van afavorir la difusió de l’art contemporani a la ciutat.
L’obra va marcar la incorporació de l’abstracció al tapís català i espanyol. Fins aquell moment, els tapissos produïts a la Casa Aymat conservaven motius figuratius. La iniciativa de Muxart va obrir noves vies a l’experimentació abstracta dins el tèxtil. Amb això, es va establir una altra manera d’expressar-se que va influir artistes posteriors i va impulsar l’ús de formes i colors més lliures, deixant enrere la representació tradicional.
Després d’aquest fet, l’Escola Catalana de Tapís va esdevenir nucli actiu de creació contemporània. Hi van participar més de cinquanta artistes destacats: Picasso, Tharrats, Miró, Ràfols-Casamada, Tàpies, Maria Girona, Guinovart, Hernandez-Pijuan, Subirachs, entre molts altres. Aquestes col·laboracions van projectar el tapís com a eina artística innovadora més enllà de l’àmbit local, situant tant Sant Cugat com la Casa Aymat en l’escena europea de l’avantguarda.
La mostra “Jaume Muxart i el tapís” a la Canals Galeria d’Art permet visitar D.Y.X. fins al 30 d’agost. S’hi pot accedir també a través dels relats de Joan Aymerich, primer aprenent de la Manufactura Aymat i participant en l’elaboració del tapís, i de Rosa Samaranch, vinculada a la família que va fer possible l’Escola Catalana de Tapís. Aquesta exposició ofereix dades noves per a la història de l’art català recent i convida a revisar el paper de l’Escola en els canvis artístics a Catalunya durant els darrers anys del franquisme.