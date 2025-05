Front comú entre Sant Cugat i Rubí

Sant Cugat i Rubí han acordat treballar conjuntament les necessitats d’infraestructures i serveis que comparteixen els dos municipis. En una reunió conjunta la setmana passada, l’alcalde, Josep Maria Vallès, juntament amb l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, van acordar, entre altres coses, reclamar el Pla Funcional del futur Centre Hospitalari d’Alta Resolució que donarà servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal per evitar desplaçaments excessius de la ciutadania a la Mútua de Terrassa per rebre atenció sanitària.

El govern de Sant Cugat també ha explicat la seva proposta de crear uns 3.000 habitatges de protecció oficial que es construirien ocupant el 10% dels terrenys de l’antic camp de golf de Can Sant Joan, qualificats com a zona d’equipament i, per tant, zona urbanitzable. En canvi, Rubí sosté que és un espai protegit i que cal preservar pel seu valor ambiental, al tractar-se d’un connector biològic, i esdevé un pulmó verd vital en una zona d’alta pressió urbanística.

Tot i que en aquest punt no s’ha arribat a cap acord, tots dos ajuntaments compartiran les informacions sobre els jutjats de Rubí i els futurs jutjats de Sant Cugat; i sobre la situació del pont d’accés al polígon Rubí Sud des de la carretera C-1413a, que es troba entre els dos termes municipals. Rubí i Sant Cugat també han posat sobre la taula la voluntat d’obrir els carrers de la BP-1503 tan aviat com sigui possible i la necessitat de treballar conjuntament el manteniment del col·lector del Torrents dels Alous.