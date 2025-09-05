Gairebé 1.300 alumnes inicien el curs a Viladecavalls

Un total de 1.281 alumnes comencen dilluns el curs 2025-2026 a l’escola Roc Blanc, l’escola Rosella i l’institut de Viladecavalls. A aquesta xifra cal afegir els 74 infants de les llars municipals de Can Trias i La Barromina, que ja van iniciar l’activitat l’1 de setembre.
La principal novetat d’aquest curs és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les escoles, un projecte de gran abast i que forma part del compromís municipal amb la transició energètica per reduir les emissions d’efecte hivernacle.
A l’escola Rosella s’hi han col·locat 30 mòduls de 455 Watts de potència màxima (Wp), amb una producció estimada de 18.669 kWh anuals, que permetran reduir prop de 9 tones de CO2.
A l’escola Roc Blanc s’hi estan instal·lant 227 mòduls de 585 Wp, amb una producció prevista de 165.450 kWh anuals, que evitaran l’emissió de 79,6 tones de CO2.
Aquest projecte també s’estén a altres equipaments municipals, com el Casal Familiar i la Zona Esportiva Municipal de Can Trias. Les instal·lacions fotovoltaiques permeten aprofitar l’energia sobrant que es generi durant el dia, per restar-la del consum elèctric que es faci quan no hi hagi sol.