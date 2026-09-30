Homenatge a Blai Bonet i a Clementina Arderiu

El centenari del naixement de Blai Bonet i el cinquantè aniversari de la mort de Clementina Arderiu marquen la programació del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat del Vallès, que enguany celebrarà la 26a edició. En el cas de Bonet, marcarà l’espectacle inaugural el 14 d’octubre amb “Una veu plena de llums”, un muntatge amb Sílvia Bel, Mercè Sampietro, Toni Gomila i Jaume Madaula amb l’acompanyament musical de Mar Grimalt i Carles Medina. Entre l’1 d’octubre i el 5 de novembre, el festival desplegarà una vintena de recitals, espectacles, concerts i converses amb la intenció de lloar el llegat de la poesia catalana, però també enllaçar-la amb les obres del segle XXI, “on continua imparable”, asseguren els impulsors del certamen.
Pel que fa a Clementina Arderiu, la seva obra centrarà un acte d’homenatge el 15 d’octubre a l’Arxiu Nacional, encapçalat per Maria Callís i Blanca Llum Vidal, que reflexionaran sobre la seva obra quan fa 50 anys de la mort de la poetessa. Arderiu i Bonet tindran exposicions monogràfiques a l’Arxiu Nacional i a la biblioteca Gabriel Ferrater.
L’espectacle inaugural d’homenatge a Blai Bonet se celebrarà al Teatre Auditori Emma Vilarasau i l’obrirà el balear Biel Mesquida, flamant premi d’Honor de les Lletres Catalanes. La poesia mallorquina també serà present amb un recital el dia 13 entorn l’obra de Joan Alcover, de qui enguany també es commemora el centenari de la mort.
L’organització del festival ha destacat la “centralitat” de Bonet i Alcover per “entendre” el passat immediat de la poesia, però també el pes de la poesia del segle XXI. Un enllaç al qual volen donar rellevància amb el cicle “Fites de segle”, coordinat per Martí Sales amb el propòsit “crear un nou cànon contemporani”. “Cosmonauta”, de Francesc Garriga; “Deix on dir”, de Núria Martínez Vernis; i “Quadern del frau”, d’Albert Balasch protagonitzaran aquest cicle, en què autors i poetes es trobaran al Siglo Mercantic del 19 al 21 d’octubre.
D’altra banda, la poeta valenciana Àngels Gregori dirigeix el cicle “Complicitats poètiques”, on autors de diferents generacions i estils interactuen en diàlegs únics per mesclar veus amb experiència amb joves que tot just s’obren camí al sector. Les converses uniran Greta Sibling i Rosa Font i Massot, Laia Malo i Eduard Sanahuja, i Raquel Santanera i Francesc Parcerisas.
La programació també inclou la presentació dels guanyadors del 24è Festival Nacional de Poesia i del Premi Amadeu Oller de poetes inèdits 2026: ‘Schubert va morir de sífilis’ d’Eduard Olesti i ‘Martell Maleta Metralleta’ de Ria Dueñas.