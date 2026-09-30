El Camí Fondo es torna a omplir de gastronomia local: arriba la 8a Mostra de Tapes i Vins

Gastronomia, bon vi i ganes de fer ciutat tornen a donar-se la mà a Terrassa. Aquest dissabte, 3 d’octubre, tindrà lloc la vuitena edició de la Mostra de Vins i Tapes del Camí Fondo, un esdeveniment que omplirà aquest emblemàtic carrer de vida, sabors i la música en directe de La Mítica, que posarà el ritme amb els grans èxits dels anys 80 i 90.
La jornada s’allargarà des de les 12 hores del migdia fins a la mitjanit. Per tastar l’oferta gastronòmica, els assistents podran adquirir un lot de 4 tiquets (intercanviables per tapes o vi) per 15 €, que inclou una copa de vidre de regal. Aquells que no optin pel paquet, però vulguin la copa, la podran aconseguir per 2 €. Entre els restaurants participants d’aquesta edició hi ha nom com Indret, Tecavins, Les Quadres de Cal Reig, Katán Restaurant, L’Espai - Jordi Cuina i El Doll Bretó. L’absència destacada serà la del restaurant Syrah, referent del carrer i propietat d’en Toni García, un dels organitzadors, que enguany no hi podrà ser per motius logístics.
Pel que fa als vins, alguns dels cellers participants seran els reconeguts Família Torres i Raventós-Basagoiti.
Durant la presentació, que ha tingut lloc aquest dimecres, el regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha destacat el paper vertebrador de la cita: “És una iniciativa habitual que ens ajuda a dinamitzar el Camí Fondo, un dels nous eixos d’entrada al centre. Busca potenciar els restauradors de la ciutat i fer valdre aquest producte de qualitat”.
Per la seva banda, Xavi Gómez, president del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, ha elogiat la feina feta: “Gràcies al Toni García i persones com ell, aconseguim que la gent de fora vingui a Terrassa i que els veïns d’aquí no marxin”.
Finalment, el mateix Toni García ha resumit l’essència d’aquesta celebració tan arrelada: “Aquesta vuitena edició demostra que és una mostra molt consolidada. És de tots els terrassencs; una gran festa que al matí és més familiar i a la nit, més canalla”. Amb tot a punt, només queda esperar que el temps acompanyi i la pluja respecti la festa.