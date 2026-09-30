Terrassa donarà nom a un parc a Alcalá la Real: un reconeixement als lligams històrics entre ambdós municipis

Els lligams històrics, culturals i humans entre Terrassa i la ciutat de la Sierra Sur de Jaén fan un pas més en el seu reconeixement mutu. El Ple de l'Ajuntament d'Alcalá la Real aprovarà oficialment aquest dimecres batejar un espai verd del seu municipi amb el nom de "Parque Ciudad de Terrassa".
El futur parc, situat al barri d'Iberoamérica (entre els carrers República Argentina, Uruguay, Bolivia i Paraguay), compta amb una superfície de 1.200 metres quadrats, zona infantil i espais d'esbarjo veïnal. La iniciativa ve avalada per l'informe favorable dels cronistes oficials d'Alcalá, que destaquen la profunda petjada humana que uneix les dues ciutats des de mitjan segle XX, quan prop d'un miler d'alcalaïns van emigrar cap a Terrassa a la cerca de noves oportunitats laborals.
Correspondència i reciprocitat als espais públics
Aquest gest s'emmarca en la voluntat de reciprocitat entre ambdós municipis. Terrassa ja va dedicar en el seu moment un espai públic a la ciutat andalusa amb la denominació de Jardins d'Alcalá la Real. Ara, la localitat jaenesa correspon d'aquesta manera per materialitzar en el seu nomenclàtor urbà un agraïment a la ciutat d'acollida.
Les relacions institucionals entre ambdós consistoris han viscut un fort impuls en els darrers anys a través de les trobades entre l'alcalde d'Alcalá la Real, Marino Aguilera, i el de Terrassa, Jordi Ballart. Moltes d'aquestes gestions han comptat amb el suport del teixit associatiu local, especialment del Centro Cultural Andaluz de Alcalá la Real y Comarca, entitat fundada a Terrassa l'any 1989 per preservar les arrels i mantenir el pont d'unió amb el municipi d'origen.
Un record especial a Víctor López
La mesura servirà també com a homenatge a la memòria de Víctor López, un dels fundadors de la societat cultural a Terrassa, traspassat recentment. López va ser un dels principals impulsors per aconseguir que l'agermanament i l'afecte mutu entre les dues ciutats tingués un reflex visible en els seus espais públics.
Pròxima visita institucional
Està previst que pròximament una representació de l'Ajuntament de Terrassa es desplaci fins a Alcalá la Real per participar en l'acte d'inauguració del nou parc. De la mateixa manera, posteriorment serà una delegació andalusa la que viatjarà fins a Terrassa per visitar oficialment els Jardins d'Alcalá la Real.