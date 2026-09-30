L’octubre és reivindicar la vellesa activa i participativa

Octubre és, a Terrassa, el mes de les persones grans. La ciutat commemora el Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebra aquest dimecres, amb un programa d’activitats que busca reivindicar una vellesa activa, digna, participativa i amb sentit, i mostrar una imatge diversa i compromesa d’aquest col·lectiu. Les propostes s’allargaran durant tot el mes i combinaran cultura, salut, formació, lleure i espais de reflexió.
Les activitats han començat aquest dimeres amb el taller “Endevina qui va dir...?”, celebrat al Casal Anna Murià en el marc de la 4a Fira del Llibre en Català. Els participants havien d’identificar l’autor o autora de diferents frases de la literatura catalana, en una activitat dinamitzada per Nita Coquard.
El programa continua dijous amb els actes centrals del Dia Internacional. A les 18 hores, la plaça del Vapor Ventalló acollirà la lectura de manifestos a càrrec de membres del Consell Municipal de la Gent Gran i una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa i l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. A les 20 hores, s’il·luminaran de manera commemorativa la façana de l’Ajuntament i el Monument a la Dona. Paral·lelament, el Casal Cívic de Sant Pere acollirà durant el dia una jornada de xerrades de salut i benestar del CAP Rambla, amb sessions sobre sarcopènia, fragilitat i nutrició, exercici de força, salut oral, autocura i benestar emocional, i memòria i reminiscència.
La programació també posa el focus en alguns dels reptes específics que afronten les persones grans. El 7 d’octubre, el Casal Anna Murià acollirà la xerrada “Envelliment i transformació digital”, que presentarà els resultats d’una investigació sobre les desigualtats sociodigitals entre les persones grans i obrirà un espai per compartir experiències sobre l’ús de les tecnologies i la seva relació amb la salut i les cures.
Un altre dels eixos serà la seguretat en l’entorn digital. El 9 d’octubre, el mateix casal oferirà una xerrada-taller sobre desinformació, estafes i fake news, amb l’objectiu de proporcionar eines per detectar continguts falsos o enganyosos i protegir-se davant de possibles fraus.
La cultura i el lleure també tenen un pes important en la programació. Hi haurà música, teatre, cinema, literatura, excursions i tallers, així com activitats relacionades amb el patrimoni i el benestar. Entre les propostes hi ha un aperitiu musical amb la pianista terrassenca Ingrid Cusidó, l’espectacle “Som grans, i què?”, el documental “Confiança cega”, una excursió al Santuari de la Salut i les Roques Encantades i les jornades “Vida amb sentit”.
El programa es tancarà el 30 d’octubre amb el teatre “El vincle”, al Casal Anna Murià, i un taller sobre les orquídies europees i el seu poder terapèutic a la Biblioteca Central.