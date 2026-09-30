Digitalització per a una Terrassa cada vegada més gran: “Necessitem apps així, informació oberta i fàcil”

Terrassa és una ciutat cada vegada més gran, també en el sentit demogràfic. El 18,33% de la població té actualment 65 anys o més, el percentatge més elevat des que es disposa de dades. Són 43.273 persones superant aquesta edat, davant les 35.185 que hi havia fa una dècada, el 2016. En deu anys, per tant, el nombre ha augmentat en més de 8.000 persones. I mentre el 2016 aquest col·lectiu representava el 16,33% dels habitants, el percentatge ha anat creixent any rere any: era del 17,79% el 2024 i del 18,06% el 2025.
Aquest dijous, Dia Internacional de les persones grans, es reivindica la vellesa activa i els drets de la gent gran. En aquest context, l’accés a la informació i a les activitats que ofereix la ciutat es converteix també en una qüestió de reivindicació i participació. Una de les eines que busca facilitar-lo és “Activa el +60”, el programa municipal adreçat a persones de 60 anys o més que aquesta primavera va fer el salt a una aplicació mòbil després d’haver funcionat inicialment com un canal de difusió a través de WhatsApp. Mig any després del seu llançament, ja supera el miler de descàrregues.
L’aplicació permet consultar activitats culturals, socials i esportives, tallers i altres propostes, tan organitzades per l’Ajuntament com per entitats i associacions. “Un problema habitual és que molta gent gran veu iniciatives i activitats que es fan a la ciutat, però no sap a on anar. Amb aquesta aplicació, es resumeix tot de manera intuïtiva”, explica el president de la Federació d’Associacions de la Gent Gran de Terrassa, Miquel Mariano.
La informació es presenta en un format pensat per ser clar i accessible i inclou activitats presencials i en línia. També permet a les entitats fer arribar les seves pròpies propostes i donar-les a conèixer entre les persones usuàries.
Per a Juan Antonio Madolell, president de l’Associació de Veïns del Cementiri Vell, aquest és precisament un dels principals valors de l’eina. “És molt necessari perquè les persones de la nostra edat necessitem que ens estimulin i que ens informin. De vegades dius: ‘No m’he adonat d’això’ o ‘No m’he adonat d’allò’. És un cercle una mica tancat i aquesta aplicació és informació oberta i fàcil a tothom”, explica.
Madolell, de 69 anys, consulta habitualment l’aplicació i considera que li permet tenir reunida en un mateix espai “la informació de totes les activitats que hi ha dins de la nostra vida”. També destaca que la informació no implica necessàriament haver de participar en les activitats. “La no-assistència no vol dir que no estiguis informat. Jo puc decidir no anar a una activitat, però això no vol dir que no hagi rebut la informació”, assenyala.
L’aplicació, però, també posa de manifest una de les dificultats que encara existeixen entre una part de la població gran: l’accés a les noves tecnologies. Madolell considera que “per a nosaltres és fàcil d’utilitzar, però és difícil incloure’t, registrar-te i donar-te d’alta. Jo vaig necessitar l’ajuda del meu fill”, explica. Per a aquestes situacions, l’Ajuntament va incloure també la possibilitat de rebre acompanyament des de l’Oficina d’Informació de Gent Gran durant el registre.
“Les noves tecnologies per a nosaltres van molt de pressa”, reconeix Madolell. Alhora, considera que eines com aquesta poden servir també com una porta d’entrada a altres aprenentatges digitals: “Hi ha casals, centres cívics i associacions on t’informen. Et diuen si vols saber informàtica, com passar fotos, com fer una videoconferència amb el teu nét... Totes aquestes coses t’informen d’on has d’anar”.
Miquel Mariano, als seus 74 anys, reconeix que inicialment va rebre amb certa incertesa la transformació del programa “Activa el +60” en una aplicació. “El primer pensament va ser negatiu, perquè jo vinc d’una època en què gairebé no utilitzàvem aquestes aplicacions”, admet. Ell, quan pot, la va mirant, però confessa que “no hi estic massa actiu, perquè tinc molta feina en altres qüestions, més que res”. Tot i això, també veu que el canvi generacional farà que aquestes eines siguin cada vegada més habituals: “Els que venen darrere meu fan servir més el telèfon que no pas la parla. Llavors, els anirà més bé que a nosaltres”.
Una ciutat amb més gent gran
L’evolució demogràfica explica, en part, la necessitat d’aquest tipus d’eines. A Terrassa hi ha actualment 43.273 persones de 65 anys o més, 24.854 dones i 18.419 homes. A més, hi ha 17.838 domicilis en què tots els seus membres tenen almenys 65 anys.
En aquest escenari, facilitar que aquesta gent conegui què passa a la ciutat és també una manera d’evitar que la informació quedi restringida als cercles habituals. “Com a associació de veïns, podem comentar algun tema i enviar-lo perquè el publiquin”, explica Madolell, que valora especialment que Activa el +60 no sigui només un canal institucional, sinó que permeti incorporar-hi activitats d’entitats i associacions.