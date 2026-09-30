Obres de millora al pont de la C-58z

La Generalitat posa en marxa les obres d’arranjament del pont de la C-58z sobre la riera de Gaià. Infraestructures de la Generalitat ha comunicat al consistori que els treballs començaran aquesta setmana. Les obres es faran “després dels múltiples requeriments que l’Ajuntament de Viladecavalls ha fet arribar mitjançant diversos oficis”, assenyala el consistori.\r\n\r\nL’actuació permetrà reparar les parts deteriorades de l’estructura, renovar el paviment del voral i substituir la barana de la banda nord. També es reforçarà el talús que sosté el pont a la banda de Sant Miquel, amb ancoratges i escullera de protecció i es millorarà el drenatge. Les obres tenen una durada prevista d’uns sis mesos. Bona part dels treballs es faran des de sota del pont, amb bastides i maquinària. L’actuació disposa dels permisos de l’Agència Catalana de l’Aigua per treballar entorn de la riera. Durant les obres es poden produir afectacions puntuals al trànsit. \r\n