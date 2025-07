Instal·len tendals a la plaça de l’Església de Castellbisbal

Han començat les obres per instal·lar un sistema de tendals a la plaça de l’Església de Castellbisbal, amb l’objectiu de generar zones d’ombra i confort tèrmic durant els mesos més calorosos de l’any.

Segons ha explicat l’Ajuntament, la intervenció es finança gràcies a una subvenció del programa sectorial de transició ecològica 2030 i respon a la necessitat de protegir l’espai central de la plaça després que, aquest hivern, s’hi substituïssin vuit moreres en mal estat per nous arbres que encara no proporcionen ombra suficient. Amb aquesta actuació, es vol garantir que la plaça continuï sent un espai apte per a activitats a l’aire lliure, fins i tot en episodis de calor extrema.

El sistema de cobriment de la plaça es basa en tendals de teixit microperforat de 6x9 metres, amb tractament ignífug i disseny encunyat per resistir millor les condicions meteorològiques adverses. Les teles s’instal·len mitjançant guies de cable d’acer i tensors, sostinguts per pals metàl·lics ancorats sobre bases de formigó, sense afectar el paviment existent. A més, sobre aquestes bases s’hi col·locaran bancs de fusta i metall, amb respatller i reposa braços, per afavorir el descans i la convivència a l’espai públic.

L’alcaldessa, Maria Dolors Conde, ha explicat que “malgrat que la plaça de l’Església no està catalogada com a refugi climàtic, gràcies a l’ajut que hem rebut de la Diputació de Barcelona podem adaptar l’espai a les noves necessitats derivades del canvi climàtic i garantir el benestar de la ciutadania”.