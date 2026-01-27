La circulació de mercaderies cap a França, aturada per la incidència en un túnel a Rubí

La incidència en un túnel de Rubí obliga a aturar la circulació de mercaderies amb trens cap a França des de Barcelona i Tarragona, segons han alertat a l'ACN diverses fonts coneixedores de la situació i han confirmat fonts d'Adif. L'afectació impedeix els combois procedents de Barcelona i el sud del país avançar cap a la resta del continent, i també que n'arribin alguns provinents des de França. Abans de conèixer-se aquesta incidència, la situació per a les companyies ja estava impactada per les complicacions que s'han viscut a la xarxa de trens en les vies que són comunes amb els serveis de passatgers en alguns trams. Adif admet que està treballant per reparar el túnel com més aviat millor.
Preguntat per aquesta situació per part de l'ACN, el Port de Barcelona ha afirmat que els trens d'ample internacional i de FGC "funcionen amb normalitat". Pel que fa als d'ample ibèric, la infraestructura barcelonina remet a Adif. Fonts coneixedores de la situació, apunten que el Port té una afectació rellevant. Una d'elles és Quico Ortega, afiliat al Sindicat Ferroviari i maquinista de mercaderies. En declaracions a l'ACN, Ortega ha explicat que pel túnel de Rubí hi passen tant els trens que van amb ample ibèric com els que duen ample internacional. "No pot circular ningú, estem parats", ha exemplificat.
Adif va informar aquest dilluns que la circulació de trens estava interrompuda a l'altura de Rubí Can Vallhonrat sense donar més informació. Els trens de mercaderies comparteixen via amb els de passatgers en aquest punt. L'afectació va obligar Renfe a oferir un servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet-Sant Fost per als passatgers, i ha deixat aturada la circulació de mercaderies.
Per altra banda, l'accés ferroviari des del Port de Barcelona fins a Seat funciona amb normalitat, segons apunten maquinistes. Fonts de Seat consultades per l'ACN han explicat que malgrat el bloqueig del túnel de Rubí, per ara no tenen problemes de subministrament perquè la seva cadena logística està molt adaptada a possibles canvis i és molt "resilient" després dels problemes de geopolítica dels últims anys. De fet, remarquen també que la via ferroviària no és l'única que utilitzen, i que hi ha molt transport per carretera. "No hi ha preocupació", han apuntat, assegurant amb tot que les coses podrien canviar si la situació s'allarga molt de temps.
En una roda de premsa, el director de construcció d'obres d'Adif, Ángel Contreras, ha donat més detalls de la situació. Contreras ha dit que l'administrador d'infraestructures és conscient que la situació és "complicada" i ha afirmat que ja hi ha una empresa treballant per solucionar aquesta incidència.
Contreras ha remarcat que el túnel de Rubí és "una estructura fonamental" i que ja hi ha una empresa constructora treballant a la zona amb tècnics per avaluar què es pot fer. Segons ha indicat, és la seva "màxima prioritat" que els trens puguin tornar a circular pel túnel "amb tota la seguretat que pertoca", tot i que no s'ha volgut aventurar a fixar terminis.
L'agost de l'any passat, Adif ja va licitar l'execució dels treballs de millora al túnel de Rubí, per un import de 23,3 milions d'euros. En l'informe tècnic, s'apuntava que el túnel presentava "esquerdes sense tractar en trams sense reforç existent", "humitats, filtracions i eflorescències", així com "poc recobriment" en zones "d'armadures".
Per això es plantejava fer un "anell de reforç" amb materials metàl·lics i formigó armat, "aplicació de capes de morter, treballs de segellat i reforç" per tractar "diversos desperfectes" i la "monitorització de l'estructura durant l'execució dels treballs". Amb tot, al novembre, es va ajornar l'obertura d'un dels sobres del concurs, i ara s'estan fent actuacions d'emergència.
Sense alternatives
Mentre no es restableix la circulació al túnel de Rubí, l'única alternativa seria que els trens de mercaderies passessin per Sants i Gràcia, és a dir, pel centre de Barcelona. Una possibilitat que Ortega descarta. "No és factible", ha sentenciat el maquinista. "El Control de Trànsit Centralitzat (CTC) d'Adif de l'estació de França no vol ni sentir a parlar de que un tren de mercaderies perilloses pugui quedar atrapat dins els túnels de Barcelona, i després caldria que als maquinistes de mercaderies ens habilitessin per passar-hi", ha argumentat. En la seva opinió "no hi ha alternatives" al túnel de Rubí.
Tot plegat, arriba després d’una setmana negra a Rodalies amb incidències i suspensions del servei després de l'accident mortal a Gelida de dimarts passat.