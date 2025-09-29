Les muses tornen a la façana del Casino de Rubí

El Casino de Rubí ha recuperat un dels elements més característics de la seva antiga façana: les estàtues de dues muses de l’art que coronaven el cos central de l’edifici, davant del frontó. Les escultures originals es van perdre fa més de mig segle i ara han estat replicades amb nous materials a partir de fotografies i fragments conservats al Museu Etnogràfic Vallhonrat.\r\n\r\nLa recuperació s’emmarca en el procés de rehabilitació integral del Casino impulsat per l’Ajuntament, que volia restituir aquests símbols de la vocació cultural de l’edifici. Les rèpliques han estat encarregades a una empresa especialitzada en motlles i rehabilitació arquitectònica. El procés va començar amb l’estudi de les imatges antigues i l’escanejat de les peces originals que el col·leccionista Vallhonrat va trobar als anys setanta al costat de l’edifici.\r\n\r\nAmb aquestes referències, una escultora va elaborar miniatures en plàstic per definir el disseny i posteriorment es van produir les figures a mida real, de 195 centímetres, en poliestirè expandit. Un cop ajustades les postures, es van fabricar en acer inoxidable 304, material resistent a la corrosió, recobert amb una capa de morter acrílic de 4 mil·límetres. Aquesta combinació ha permès obtenir unes peces més lleugeres, duradores i aptes per a la intempèrie, amb un aspecte molt proper a les estàtues originals de pedra.\r\n\r\nEl Museu Municipal Castell ha supervisat el projecte per garantir-ne la fidelitat històrica.\r\n