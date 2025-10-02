Reparen l’esvoranc al torrent de Sant Martí, a Viladecavalls

Ja han acabat les obres de consolidació i reparació de l’esvoranc que afectava el voral de la carretera B-120, al seu pas pel polígon industrial de La Bòbila. Segons ha informat l’Ajuntament de Viladecavalls, els treballs s’han concentrat al marge esquerre del Torrent de Sant Martí, en el qual les pluges intenses del mes de març passat van provocar una erosió significativa que comprometia l’estabilitat de la via.\r\n\r\nL’actuació ha consistit en la construcció d’un mur escullera de contenció i en l’adequació de la llera tant aigües amunt com aigües avall del tram afectat. L’objectiu ha estat estabilitzar el terreny i prevenir danys futurs en un punt estratègic per a la mobilitat i l’activitat econòmica del municipi.\r\n\r\nSegons indica el consistori, aquest episodi torna a posar sobre la taula la vulnerabilitat d’infraestructures i entorns naturals davant fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més recurrents a conseqüència de l’emergència climàtica. “Les actuacions de manteniment, adaptació i reforç d’infraestructures seran cada cop més determinants per garantir la seguretat i la resiliència del territori”, adverteix l’Ajuntament.\r\n