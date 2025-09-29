Un nou radar mòbil a Castellbisbal

Castellbisbal té un nou radar mòbil que s’instal·larà a diferents punts del municipi. El cinemòmetre ha estat cedit temporalment a l’Ajuntament pel Servei Català de Trànsit.\r\n\r\nAmb aquest radar, la Policia Local de Castellbisbal posarà en marxa les pròximes setmanes una campanya per vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació dels vehicles dins les zones urbanes del municipi.\r\n\r\nAquesta iniciativa ha estat possible després que L’Ajuntament de Castellbisbal i el Servei Català de Trànsit hagin signat un conveni de col·laboració en matèria de seguretat viària. L’objectiu de l’acord és fer complir els límits de velocitat, reduir el risc de sinistralitat i augmentar la seguretat tant dels conductors com dels vianants. \r\n\r\nDe moment, els agents de la Policia Local han rebut la formació tècnica necessària que els habilita per fer servir el radar mòbil del Servei Català de Trànsit i s’ha començat a col·locar la senyalització vertical advertint-ne de la presència a les principals vies i accessos del municipi.\r\n