Projecte per a l’edifici abandonat de Can Costa, a Castellbisbal

L’edifici situat al número 29-30 de l’avinguda Roures de Can Costa de Castellbisbal acaba d’obtenir una llicència municipal per a la seva rehabilitació integral. D’aquesta manera, es posa fi a més de vint anys d’abandonament, problemes administratius i intents fallits de reactivació.
L’edifici ha estat adquirit per un únic propietari que, a través d’una societat, ha impulsat la tramitació administrativa necessària per obtenir la nova llicència. El projecte aprovat preveu la construcció de 22 habitatges, 26 places d’aparcament i 18 trasters.
La construcció va rebre llicència urbanística l’any 1999 com a edifici plurifamiliar aïllat amb 24 habitatges, 20 places d’aparcament interiors i 4 exteriors. Tot i que les obres van avançar fins a un estat proper a l’acabament, es van aturar oficialment el 2001. El 2004 es va presentar un certificat de renúncia, de manera que el projecte no va arribar a obtenir el certificat final d’obra.
La complexitat jurídica de la finca va impedir qualsevol promoció viable. També hi va haver intents d’adquisició per part de promotores privades, que pretenien recuperar el projecte original. No obstant això, la normativa urbanística actual i la caducitat de la llicència van fer inviable aquesta opció. L’única alternativa legal era presentar un nou projecte adaptat a la legislació vigent.
Finalment, l’alcaldessa, Maria Dolors Conde, ha destacat que “Finalment, s’obre una via clara per recuperar aquest espai”.