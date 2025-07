L’àmbit de Lestonnac acollirà 45 nous pisos de lloguer protegit. Així ho ha aprovat el ple municipal de Sant Cugat del Vallès corresponent al mes de juliol, celebrat aquest dilluns a la tarda. En concret, el ple ha donat llum verda de forma provisional –i per unanimitat– a una modificació del Pla General Metropolità (PGM) a aquest àmbit, conegut també com de Villa Argentina.

L’objectiu és ordenar aquesta parcel·la de propietat privada situada entre l’avinguda de Can Picanyol, el carrer Mozart i els passeigs de Valldoreix i d’Olabarria per permetre la construcció de nous habitatges i preservar l’edifici catalogat de la Villa Argentina i el seu entorn paisatgístic.

La modificació urbanística inclou la construcció de 27 habitatges de protecció oficial per llogar promoguts per l’Ajuntament o en cessió d’ús a cooperatives; així com la construcció de 18 habitatges públics dotacionals de lloguer per a gent jove o gran dins de l’edifici de la Villa Argentina, que es remodelarà tot protegint-ne els elements arquitectònics i patrimonials en un projecte promogut per l’Ajuntament, que en passarà a ser el propietari. També es contempla la construcció de 43 habitatges lliures, promoguts per la propietat privada.

La nova ordenació preveu la construcció de cinc edificacions de planta baixa més dos pisos per encabir els nous habitatges i la preservació de l’arbreda de cedres existent i ampliació de les zones verdes.