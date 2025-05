La plantilla d’RDM a Castellbisbal es mobilitza contra l'ERO

El comitè d’empresa d’RDM Barcelona Cartonboard ha anunciat mobilitzacions a la planta de Castellbisbal coincidint amb l’inici de les negociacions amb la direcció per abordar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO), que afecta un total de 237 treballadors.

La primera acció de protesta es farà el 29 de maig, de 8 a 12 hores, davant del centre de treball. El col·lectiu denuncia que l’empresa segueix els passos per l’acomiadament col·lectiu de tot el personal, després d’una reunió aquest dilluns en què la direcció ha comunicat l’inici del període de consultes legal de trenta dies i s’ha lliurat la documentació requerida.

Fonts de l’empresa reconeixen en un comunicat “les importants implicacions socials” de l’ERO, motiu pel qual a fer una Taula de reindustrialització paral·lela i a contractar una consultora especialitzada en aquest tipus de processos per explorar alternatives per a la planta vallesana. De la mateixa manera, asseguren que l’objectiu “continua sent assolir els millors acords possibles per als treballadors afectats, d’acord amb el marc legal aplicable i tenint en compte les pèrdues econòmiques mensuals que experimenta l’empresa”.

No obstant això, el comitè d’empresa ha assegurat que amb la reunió d’aquest dilluns comença “una etapa de mobilització i lluita”, que tindrà la primera acció coincidint amb la primera reunió entre empresa i treballadors, el 29 de maig.