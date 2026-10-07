La segona edició de la Fira del Vi i el Cava reunirà vuit cellers

Descobrir vins, caves i productes gastronòmics de proximitat. Això és el que es podrà fer aquest dissabte, 10 d’octubre, a la segona Fira del Vi i el Cava de Castellbisbal. La cita, que tindrà lloc a la plaça de l’Església entre les 18 i les 00 hores, està organitzada per l’Ajuntament de Castellbisbal amb el suport de l’Associació RuVins.
La fira, que l’any passat va reunir al voltant de 1.200 persones, comptarà amb la participació de vuit cellers i projectes vinícoles que oferiran una àmplia mostra de vins i caves procedents principalment del Penedès, però també d’altres territoris vitivinícoles. Hi seran presents Ramon Canals, Canals & Munné, Jean Leon, Cadevall, Ça Liula, Witty Wines, VAdeUVAS i Raíces.
L’oferta es completarà amb tres propostes gastronòmiques. Milú by El Cafetal, de Castellbisbal, oferirà rebosteria salada i dolça; La Original, de Molins de Rei, presentarà les seves empanades argentines, i Associació RuVins, de Sant Andreu de la Barca, servirà una selecció de pinxos casolans.
Una fira per a tothom
També hi haurà opcions per a les persones que prefereixin no consumir alcohol, amb un espai específic de refrescos i vi sense alcohol.
Les degustacions funcionaran mitjançant un sistema de fitxes que es podran adquirir al punt de venda de l’organització i bescanviar directament als diferents estands de la fira.