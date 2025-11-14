L’entramat criminal d'estafes immobiliàries amb detinguts a Rubí havia defraudat 1,2 milions

L’entramat criminal desarticulat pels Mossos d’Esquadra a Catalunya i Andalusia dimarts passat hauria estafat més d’un milió d’euros en l’àmbit immobiliari arreu d’Espanya. El dispositiu va finalitzar amb 22 detencions, entre Rubí, Manresa, Estepa (Sevilla) – on hi havia els líders de la trama-, Sant Fruitós de Bages, Figueres, Salt i Castellolí. Després de passar a disposició del jutjat de guàrdia, sis dels arrestats han entrat a presó, un d’ells un advocat gironí que ajudava a la xarxa. L’organització usurpava la identitat de propietaris d’immobles i aconseguia simular poders notarials per disposar de finques. Posteriorment, estafava inversors privats que facilitaven crèdits amb els immobles com a avals.
La investigació va arrencar el maig del 2025 arran de la denúncia a Figueres per part d’un despatx notarial per una suposada estafa de grans quantitats econòmiques feta per part d’una organització criminal. L’entramat estava especialitzat en la simulació de poders notarials sobre immobles que no eren de la seva propietat per acabar sol·licitant crèdits, que no retornaven, a inversors privats, amb les propietats com a aval en cas de no retornar els diners. D’aquesta manera, l’organització va defraudar més d’1.200.000 euros a una pluralitat de víctimes.
Les primeres gestions d’investigació van determinar que un dels principals líders es movia entre Sevilla i Catalunya. Un perfil que es relacionava amb altres membres del grup localitzats principalment a Rubí i Manresa.
Entre les víctimes d’aquestes estafes hi ha principalment els propietaris de les finques sobre les quals s’havien fet els actes notarials fraudulents en nom dels titulars, i els inversors que havien adquirit l’opció de compra.
Els Mossos van rebre també denúncies per part dels intermediaris i assessors que havien posat en contacte els creditors amb els autors de les estafes. Durant la investigació, els agents van acreditar l’existència de 13 actes d’atorgament de poders notarials fraudulents mitjançant DNI falsificats, així com set estafes consumades per més d’1,2 milions d’euros.